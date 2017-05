Angriff in Manchester war ein Anschlag Nach dem letzten Song eines Konzerts der US-Sängerin Ariana Grande kommt es zu einer heftigen Detonation. Mindestens 22 Menschen sterben. Am Morgen danach ist klar: Es handelt sich um einen „barbarischen Angriff“.

Die Polizei sperrt den Bereich um die Manchester Arena ab. © dpa

Bei einer Explosion auf einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande sind im nordenglischen Manchester nach derzeitigen Informationen 22 Menschen ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Mindestens 59 weitere Personen wurden nach Angaben von Rettungskräften verletzt.



Die Ursache der Detonation am Montagabend war zunächst unklar. Die Polizei behandelte den Vorfall aber von Beginn an wie einen Terrorakt. Am Dienstagmorgen teilte die Polizei schließlich mit, dass es sich um einen Anschlag handelte. Ein männlicher Einzeltäter habe die Explosion herbeigeführt und sei dabei ums Leben gekommen, sagte ein Sprecher. „Am wichtigsten ist es, jetzt herauszufinden, ob er alleine handelte oder als Teil eines Netzwerks“, sagte Ermittler Ian Hopkins.

Die britische Innenministerin Amber Rudd sprach von einem „barbarischen Angriff“. Am Dienstagvormittag will die Regierung zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Der Wahlkampf vor den Parlamentswahlen am 8. Juni ist unterbrochen.

Sollte es sich tatsächlich um einen islamistischen Terroranschlag handeln, wäre es für Großbritannien der schwerste seit 2005. Damals zündeten vier Muslime mit britischem Pass in der U-Bahn und einem Bus Sprengsätze. 56 Menschen starben, etwa 700 wurden verletzt. Die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group meldete, dass sich bislang niemand bekannt habe. Allerdings wurde der Vorfall in sozialen Netzwerken von Anhängern der Terrorgruppe Islamischer Staat gefeiert.

Die Stadtregierung sprach am Morgen zu den Bewohnern der Stadt: „Wir trauern, aber wir sind stark“, sagte Bürgermeister Andy Burnham. Der Chef der Stadtverwaltung, Sir Richard Leese sagte: „Manchester ist eine stolze, starke Stadt, und wir werden Terroristen nicht erlauben, ihr Ziel zu erreichen, Angst zu säen und uns zu spalten.“ Es sei schwierig, sich eine schlimmere Nacht in der Geschichte der Stadt vorzustellen, sagte er dem Sender BBC Radio 4. „Als Stadt, als Gemeinschaft, werden wir weiter zusammenhalten und werden nicht erlauben, dass wir besiegt werden.“

Die Explosion hatte sich am späten Montagabend in der Manchester Arena ereignet, einer Konzerthalle, die bis zu 21 000 Besuchern Platz bietet. Zeugen berichteten von einem Knall nach dem letzten Lied Grandes gegen 22.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ). Die BBC berichtete unter Berufung auf die Polizei, die Explosion sei im Foyer der Halle gewesen. Der Veranstalter sprach von einer Explosion in einem öffentlichen Raum außerhalb der eigentlichen Konzerthalle.

Reaktionen am Morgen danach zurück 1 von 16 weiter Theresa May: „Gedanken sind bei den Opfern und den Familien“ Die britische Premierministerin Theresa May sagte in der Nacht:„Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind.“ Ariana Grande: „Bin am Boden zerstört“ Die US-Sängerin Ariana Grande hat sich nach der verheerenden Explosion am Rande ihres Konzerts „am Boden zerstört“ gezeigt. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige am Dienstagmorgen auf Twitter. Nicola Sturgeon: „Herzzerreißende Nachrichten aus Manchester“ Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon meinte auf Twitter: „Herzzerreißende Nachrichten aus Manchester.“ Ihre Gedanken seien bei all denen, die durch diesen „barbarischen Angriff“ geliebte Menschen verloren hätten und bei jenen, die verletzt worden seien. Manchester United: „Wir sind erschüttert“ 36 Stunden vor dem Finale der Fußball-Europa-League hat Manchester United geschockt auf den Anschlag in der Heimatstadt reagiert. „Wir sind von den schrecklichen Ereignissen der letzten Nacht in der Manchester Arena sehr erschüttert. Unsere Gedanken und Gebete gehen an alle Betroffenen“, twitterte der Finalist am Dienstagmorgen. Im Endspiel trifft Manchester United am Mittwoch in Solna bei Stockholm auf Ajax Amsterdam. Zuvor hatte auch Lokalrivale Manchester City via Twitter sein Beileid bekundet. „Es erfüllt uns mit großer Traurigkeit, dass wir von den schrecklichen Ereignissen in der Arena hören müssen. Unsere Herzen gehen zu allen Betroffenen und zu den Notdiensten unserer Stadt“, hieß es im Twitter-Feed. Justin Trudeau: „Kanadier sind geschockt“ Kanadas Premierminister hat den Angehörigen der Todesopfer sein Mitgefühl ausgesprochen. „Kanadier sind durch die Nachricht des schrecklichen Angriffs heute Abend in Manchester geschockt“, schrieb Trudeau am Dienstag auf Twitter. „Bitte nehmt die Opfer & ihre Familien in eure Gedanken auf.“ Martin Schulz: „Das Leid ist unfassbar“ SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz äußerte sich bestürzt. „Grauenhafte Nachrichten aus Manchester“, schrieb der SPD-Vorsitzende am Dienstagmorgen bei Twitter. „Wissen noch nicht viel, aber das Leid ist unfassbar. Meine Gedanken sind bei Opfern und Angehörigen.“ Sigmar Gabriel: „United we stand“ Außenminister Sigmar Gabriel schrieb auf Twitter: „Entsetzliche Nachrichten aus Manchester! Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand.“ Steffen Seibert: „Schreckliche Nachrichten aus Manchester“ Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, zeigt sich bestürzt. „Schreckliche Nachrichten aus Manchester“, schrieb Seibert am Dienstagmorgen bei Twitter. „In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten + denen, die ihre Liebsten noch suchen.“ Emmanuel Macron: „In der Trauer an der Seite der Briten“ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat „mit Entsetzen und Bestürzung“ auf den Bombenanschlag in Manchester reagiert. „Er spricht dem britischen Volk das volle Mitgefühl und die Fürsorge Frankreichs aus, das in der Trauer an seiner Seite steht, mit einem besonderen Gedanken für die Opfer und ihre Familien“, teilte der Élyséepalast am Dienstag in Paris mit. „Der Präsident der Republik wird mit der britischen Regierung und den britischen Truppen den Kampf gegen den Terrorismus fortsetzen.“ Der französische Premierminister Edouard Philippe zog eine Parallele zu den Anschlägen der Pariser Terrornacht vom 13. November 2015, als der Konzertsaal „Bataclan“ ins Visier genommen wurde. „Angesichts dieses abscheulichen Verbrechens möchte ich den Bürgern von Manchester und dem britischen Volk meine Trauer, die Solidarität des französischen Volks und seine unerschütterliche Freundschaft sagen“, teilte Philippe mit. Er rief seine Mitbürger zur Wachsamkeit auf. Viele Musiker und Schauspieler äußern sich bestürzt Justin Timberlake: „Wir müssen uns lieben“ Der amerikanische Popstar hat nach der verheerenden Explosion den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. Auf Twitter schrieb Justin Timberlake: „Meine Gedanken und Gebete sind mit allen, die von diesem schrecklichen Vorfall in Manchester betroffen sind. Wir müssen besser werden. Wir müssen UNS LIEBEN.“ Christina Aguilera: „Bestürzt über die Nachrichten“ Die amerikanische Sängerin Christina Aguilera schrieb: „Bestürzt über die Nachrichten von den Ereignissen auf Ariana Grandes Konzert. Meine Gedanken und Gebete mit jedem, der betroffen ist.“ Dwayne Johnson : „Bleibt stark“ Der US-Schauspieler Dwayne Johnson („The Rock“) meinte: „Unsere Gebete und Stärke für die Opfer und Familien, die in diese Tragödie in Manchester verwickelt sind. Bleibt stark.“ Rolling Stones: „Senden Beileid“ „Die Rolling Stones sind zutiefst bestürzt über die schrecklichen Ereignisse in Manchester und senden ihr Beileid an alle, die von dieser Tragödie betroffen sind“, heißt es auf dem Twitterkanal der britischen Band. Bruno Mars: „Gott segne die Familien und Freunde“ Der US-Star schrieb auf Twitter: „Gott segne die Familien und Freunde, die von diesem Alptraum betroffen sind.“ Taylor Swift: „Ich schicke all meine Liebe“ „Meine Gedanken, Gebete und Tränen gehen an alle, die von der Manchester-Tragödie heute Nacht betroffen sind. Ich schicke all meine Liebe“, schrieb die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift auf Twitter. Katy Perry, Pink und Missy Elliot: „Für jeden herzzerreißend“ Die Sängerin Katy Perry schrieb: „Ich bete für jeden in Ariana Grandes Show.“ Ihre Kollegin Pink schrieb: „Meine Gedanken und Gebete sind mit den Leuten in Manchester, jedem, der betroffen ist, Ariana Grande und der gesamten Crew. Herzzerreißend.“ Die US-Rapperin Missy Elliott meinte: „Ich weiß, dass das für jeden schwierig und herzzerreißend ist.“

Krankenwagen rasten zur Manchester Arena. Hubschrauber kreisten über dem Areal. Notfalldienste und Feuerwehr baten die Bevölkerung über Twitter, sie wegen des Einsatzes nur bei lebensbedrohlichen Angelegenheiten zu kontaktieren. Rund um die Halle zogen bewaffnete und maskierte Polizisten auf. Auch Sprengstoffspezialisten waren im Einsatz.

Links zum Thema Kurzporträt: Ariana Grande

Der unmittelbar neben der Halle liegende Bahnhof Manchester Victoria wurde gesperrt. Die Polizei forderte die Menschen via Twitter auf, sich aus der Gegend um die Halle fernzuhalten. Sie rief die Bürger zu Wachsamkeit auf.

Premierministerin Theresa May drückte den Opfern und Angehörigen ihr Mitgefühl aus. „All unsere Gedanken sind bei den Opfern und den Familien von allen, die betroffen sind“, erklärte sie. „Wir sind daran, alle Einzelheiten dessen, was von der Polizei als entsetzlicher Terroranschlag behandelt wird, herauszuarbeiten“, erklärte sie.“ Nach einer Meldung der britischen Nachrichtenagentur Press Association (PA) soll ihr Wahlkampf ausgesetzt werden. In Großbritannien wird am 8. Juni gewählt.

In der Konzerthalle spielten sich nach der Explosion Augenzeugenberichten zufolge dramatische Szenen ab. „Der Knall hallte durch das Foyer der Arena und die Leute fingen an zu laufen“, berichtete ein 17-Jähriger, der mit seiner zwei Jahre älteren Schwester das Popkonzert besucht hatte. „Ich sah, wie die Leute schreiend in eine Richtung rannten und sich plötzlich viele umdrehten und wieder in die andere Richtung liefen“, sagte der Jugendliche dem Nachrichtensender Sky News. Das Konzert der angesagten Sängerin hatten besonders viele Kinder und Jugendliche besucht.

Grande war angesichts der Ereignisse „am Boden zerstört“. „Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte“, schrieb die 23-Jährige auf Twitter. Kollegen wie Justin Timberlake und Christina Aguilera zeigten sich entsetzt.

Augenzeugen berichteten von Menschen, die blutüberströmt auf dem Boden lagen. Auf Bildern waren Konzertbesucher mit Beinverletzungen zu sehen. Menschen flohen in Panik und mit Tränen in den Augen aus der Halle, wie Augenzeugen in britischen Medien berichteten. Anwohner boten den Betroffenen Unterschlupf an. Bei Twitter gab es dafür den Hashtag #roominmanchester.

„Zuerst dachten wir, dass einer der riesigen Gasballons auf dem Konzert geplatzt sei. Aber als wir draußen waren, sahen wir, dass es etwas Ernsteres gewesen sein muss“, zitierte der britische Nachrichtensender Sky News eine Besucherin. Eine Konzertbesucherin berichtete der BBC, sie sei von Polizisten aufgefordert worden wegzurennen, nachdem sie die Halle verlassen habe. Per Alarmaufruf sei das Publikum aufgefordert worden, Ruhe zu bewahren. (dpa/fsc)

zur Startseite