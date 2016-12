Angriff im Zug In einem Zug nach Dresden wurde ein Fahrgast geschlagen und gewürgt. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Zug der Mitteldeutschen Regiobahn wurde ein Mann unvermittelt angegriffen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise. © dpa

Freital/Dresden. Die Bundespolizei sucht Zeugen zu einem Angriff auf einen Passagier in der Mitteldeutschen Regiobahn von Zwickau nach Dresden. Am Sonntagabend (20:45 Uhr) stieg der Fahrgast mit einem Bekannten in Freital-Hainsberg zu. Nachdem beide Platz nahmen, wurden sie von einer dritten ihnen unbekannten Person unvermittelt angegriffen, teilte die Bundespolizei mit. Dabei versetzte der Angreifer dem Opfer einen Schlag an den Kopf und würgte ihn. Ebenso plötzlich, wie der Angriff begann, beendete der Täter seine Attacke.

Das Opfer begab sich schutzsuchend zu anderen Reisenden. Täter und Opfer verließen am Hauptbahnhof Dresden den Zug. Beim gemeinsamen Ausstieg hatte der 33-jährige Geschädigte den Eindruck, dass der bisher unbekannte Täter erneut zu einem Angriff ansetzen will und flüchtete.

Wer kann Hinweise zur Tat oder dem Täter geben? Wer war Zeuge des Angriffs und kann den Angreifer beschreiben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dresden unter der Rufnummer 0351815020 entgegen.

