Angriff auf Trilex-Triebwagen Unweit von Zittau attackiert ein Unbekannter einen Zug mit Flaschen und Steinen. Der kann seine Fahrt in Richtung Oberland und Dresden zunächst fortsetzen.

Symbolbild: ein Trilex am Bahnhof Zittau © SZ-Archiv/Rafael Sampedro

Zittau. Ein Mann steht auf der Schiene. Der Triebfahrzeugführer kann den Zug glücklicherweise noch zum Stehen bringen, weil der Abschnitt im polnischen Porajow eine Langsamfahrstrecke ist. Der Trilex darf das Teilstück in Polen mit maximal 30 Stundenkilometern befahren. Als der Zug zum Stehen kommt, steigt der tschechische Triebfahrzeugführer aus und versucht, den Mann zur Rede zu stellen. Der hat jedoch kein Interesse an einer Konversation und beginnt stattdessen, den Zug mit Flaschen und Steinen zu bewerfen. Die Frontscheibe des Triebwagens wird dabei stark beschädigt. Das geschah am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr.

Nachdem der Lokführer die Bundespolizei verständigt hatte, gelang es ihm, mit seinem Mobiltelefon Fotos vom Verursacher zu machen, bevor dieser das Weite suchte. Die Bundespolizei übernahm die Bilder des Täters , erklärte Jörg Puchmüller, Trilex Pressesprecher am Montag gegenüber der SZ. Er vermutet, dass der Täter unter Alkoholeinfluss stand.

Nach Einfahrt der Regionalbahn aus Liberec im Bahnhof Zittau nahm die Bundespolizisten die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft Görlitz prüft derzeit die Weiterführung der Ermittlungen durch die polnische Polizei, so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach, die ab sofort sachdienliche Hinweise zur Identifizierung des Täters entgegennimmt.

Den Schaden an der Frontscheibe des Triebfahrzeuges schätzt das Unternehmen auf 5 000 bis 10 000 Euro. „Ich möchte unserem tschechischen Kollegen recht herzlich für sein umsichtiges Handeln danken“, sagt Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. „Zum Glück ist niemandem etwas passiert.“ Der beschädigte Zug konnte die Fahrt nach kurzer Zeit fortsetzen, musste allerdings nach der Tour in die Werkstatt.

Hinter Trilex verbirgt sich die Länderbahn GmbH DLB, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz in Viechtach im Bayrischen Wald. Die Verbindung ins tschechische Liberec (Reichenberg) befährt das Unternehmen im Auftrag des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) seit 2010.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach entgegen: 03586 / 76020

