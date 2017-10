Angriff auf Gefängniswärter Ein 24-Jähriger soll einen JVA-Beamten schwer verletzt haben – weil er keinen zweiten Fernseher haben durfte.

Ein 24-Jähriger steht am Dienstag vor dem Amtsgericht in Bautzen, weil er einen Beamten der Justizvollzugsanstalt geschlagen und schwer verletzt haben soll. Die Anklage wirft dem Tunesier vor, im Oktober des vergangenen Jahres als Strafgefangener auf den Mitarbeiter im Gefängnis losgegangen zu sein. Anlass war der Streit um einen Fernseher in der Zelle des 24-Jährigen. Der Mann sei erzürnt darüber gewesen, dass ein zweiter, nicht genehmigter Fernseher aus seinem Haftraum wieder herausgenommen werden sollte, heißt es.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tunesier vor, dem JVA-Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Dabei soll er eine Rasierklinge in der Hand gehalten haben. Der Mitarbeiter der Justizvollzugsanstalt habe dadurch eine schwere Schnittverletzung erlitten, die eine Narbe zurückgelassen habe, heißt es in einer Ankündigung des Bautzener Amtsgerichts. (SZ/sko)

Prozess, Mittwoch, 25. Oktober, 10.20 Uhr; Amtsgericht Bautzen, Lessingstraße 7, Saal 128

