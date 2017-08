Angriff auf die Uniform In der Kriminalstatistik steigt auch in der Oberlausitz die Zahl der Rohheitsdelikte. Es gibt mehrere Ursachen.

Auch der junge Eckartsberger, der vor einigen Tagen getötet wurde, soll zuvor Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Solche Taten haben im Landkreis Görlitz im Vorjahr deutlich zugenommen. Foto: Danilo Dittrich © danilo dittrich

Ausschreitungen, Randale, Körperverletzungen, angegriffene Polizisten: Wer an den Hamburger G20-Gipfel zurückdenkt, hat diese Schlagworte schnell im Kopf. Hamburg ist weit, doch das Phänomen zunehmender Gewalt ist längst auch im Landkreis Görlitz zu beobachten. Auch jüngst bei dem Familiendrama in Eckartsberg soll der 23-Jährige die Polizisten mit einem Messer angegriffen haben. Das Ende ist bekannt: Der junge Mann ist von Polizeikugeln getötet worden.

Eigentlich war nicht zu erwarten, dass die Gewalt gegenüber Polizisten zunimmt. Wenn im Landkreis Einwohnerzahlen sinken und zugleich der Altersdurchschnitt steigt, rechnen Statistiker mit weniger Rohheitsdelikten. Denn nichts gegen Senioren – aber diese Form der Kriminalität ist nun mal eher Jüngeren vorbehalten. Doch die Realität hält sich nicht an Prognosen: In der Oberlausitz stieg die Zahl der Rohheitsdelikte von 4 583 (2015) auf 4 877 (2016). Ihr Anteil an allen Straftaten zusammen kletterte von 11,9 auf 13,4 Prozent. Allein im Raum Löbau-Zittau standen 2016 mehr als 520 Körperverletzungen zu Buche. Hinzu kommen noch über 350 Beleidigungen und Brandstiftungen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gab es 2016 im Süden des Landkreises bei 19 Straftaten.

Während im Raum Löbau-Zittau die Zahl der Körperverletzungen 2016 etwas zurückgegangen ist, steigt sie in der Stadt Görlitz an. In der Neißestadt ist ein Anstieg von 579 Fällen (2015) auf 669 Fälle (2016) zu verzeichnen. Auch beim Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gehen die Zahlen in der Stadt Görlitz nach oben: von 24 Widerständen im Jahr 2015 auf 31 erfasste Widerstände in 2016. Landkreisweit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Die registrierten Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte beliefen sich 2015 auf 66 Fälle. Im Vorjahr sind es dann 91 Fälle gewesen.

Ein Grund: Drogenkonsum

Die statistischen Erwartungen werden auch durch den Zustrom ausländischer Mitbürger ins Gegenteil verkehrt. Tatsächlich nehmen Körperverletzungen durch Zuwanderer einen Schwerpunkt ein: Bearbeitete die Polizeidirektion Görlitz 2014 noch 96 solcher Fälle, waren es 2015 schon 176 und 2016 bereits 335. Auch, wenn viele davon zwischen Asylsuchenden innerhalb der Unterkünfte auftreten, ist das Bild in der Öffentlichkeit gezeichnet.

Eine Ursache für die Zunahme von Gewalt sieht Dirk Linczmajer, Leiter des Görlitzer Polizeireviers, vor allem aber im drastischen Anstieg des Drogenkonsums. Alkohol einerseits, Crystal Meth & Co. andererseits lassen Hemmschwellen sinken. Das wiederum spüren die Polizisten auch am eigenen Leibe: Nicht nur der Respekt vor Vollzugsbeamten ist gesunken, sie erleben sich auch immer öfter selbst angegriffen.

Sehen Gerichte in einigen Fällen bei Angeklagten Drogenkonsum als Minderung der Verantwortlichkeit für eine Schuld, wirkt das für Polizisten besonders schwer. Dabei sei es höchste Zeit, dieser Entwicklung zu begegnen, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Sven Hüber: „Deutschlandweit wurden 2016 mehrere Tausend Polizeivollzugsbeamte Opfer von Straftaten, ein enormer Anstieg gegenüber früheren Jahren.“ Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass im April endlich eine Gesetzesnovellierung zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften verabschiedet wurde. „Aber es gibt für uns noch immer viel zu tun. Jeder verletzte Kollege ist einer zu viel“, so Hüber.

Dirk Linczmajer geht in seinen Beobachtungen noch weiter: „Es beginnt schon auf viel niedrigerer Stufe. Es ist ein Rückgang an gegenseitiger Achtung und an Akzeptanz formeller Regelungen seit Jahren zunehmend“, sagt er und nennt Beispiele: Radfahrer auf Fußwegen, bei Ampelrot weitergehende Passanten, Älteren keinen Platz in der Bahn anbietende Jugendliche, bewusst Halteverbot ignorierende Autofahrer sind an der Tagesordnung, sehen das schon nicht mehr als Kavaliersdelikt, sondern als selbst ausgelegtes Recht. Immer weniger Bürger treten dem noch entgegen, weil sie auf ihre Hinweise mit Beschimpfungen und Anpöbeleien rechnen. „Wenn Zivilcourage schon hier abnimmt, kann das für die Kriminalitätsentwicklung Auswirkungen haben“, sieht der Revierleiter das mit Sorge. Wer schreitet dann zum Beispiel bei Diebstählen noch ein, wenn er dabei zunehmendes Gewaltpotenzial der Erwischten nicht ausschließen kann?

Solche Erfahrungen sind fast täglich zu lesen. So schlug ein alkoholisierter 16-Jähriger auf einen Polizisten ein, weil die Beamten ihn kontrollierten. In einem anderen Fall hat sich ein 34-Jähriger, der auf dem Zittauer Rathausplatz die Scheibe eines Blumenladens beschädigte, den Anweisungen der herbeigerufenen Polizisten widersetzt, sie beleidigt und versucht zu flüchten. Der Mann hatte ebenfalls reichlich Alkohol „getankt“. Immer wieder ist das der Grund für derartige Taten. Ein betrunkener 44-Jähriger leistete zum Beispiel Widerstand, als Polizisten seine Cannabispflanzen sicherstellen wollten. Und nach einer Verfolgungsjagd attackierte ein 33-jähriger Pole die Polizisten. Im Fall des getöteten jungen Eckartsbergers wird auch spekuliert, dass Drogen im Spiel gewesen sind. Eine Obduktion des 23-Jährigen soll Klarheit bringen.

Es sind aber nicht nur die tätlichen, sondern auch die verbalen Angriffe, die spürbar zunehmen. Soziale Netzwerke in ihrer Anonymität sind voll davon. Für Dirk Linczmajer sind das Vorstufen für tatsächliche Gewalt. Dem zu begegnen, darf die Polizei freilich nicht alleingelassen werden. Ursachen zu ergründen ist Sache der Soziologen, Lösungen zu suchen die Frage vieler Partner, Verantwortung zu tragen Aufgabe der Politik. Denn auch in der Oberlausitz entwickeln sich Gewaltpotenziale weiter.

zur Startseite