Angriff auf den Winterdienst Ein Rentner soll einen Bauhofmitarbeiter mit der Schneeschaufel attackiert haben. Der Senior widerspricht aber.

Im Januar 2016 mussten die Winterdienste der Region öfter ausrücken. Dabei gab es zum Beispiel auch in Gröditz Beschwerden, dass sie den Schnee zurück auf die Fußwege schieben. © Matthias Hiekel/dpa

Es ist eine neue Qualität der Pöbelei gegen seine Mitarbeiter erreicht, sagt der Nünchritzer Bürgermeister Gerd Barthold (CDU). Und die will er nicht einfach so hinnehmen. Als er im Januar 2016 von seinem Bauhof informiert wird, dass ein Kollege beim Schneeschieben attackiert wurde, ruft er deshalb die Polizei und erstattet Anzeige. Um seine Mitarbeiter zu schützen, erklärt der Bürgermeister. Es sei der erste Fall dieser Art in Nünchritz – und der wird das Riesaer Amtsgericht wohl noch eine Weile beschäftigen.

Denn der vermeintliche Angreifer Ludwig G., der nun wegen Körperverletzung angeklagt ist, plädiert auf unschuldig. Sein Rechtsanwalt Christoph Saeftel behauptet sogar, der Rentner sei gesundheitlich gar nicht in der Lage gewesen, einen Schneeschieber als Waffe zu nutzen. Genau damit soll er aber Bauhofmitarbeiter Sven P. angegriffen haben, sagt dieser als Zeuge aus.

Gegen 22 Uhr ist er an diesem Januartag noch mit dem Lkw unterwegs, um die Straßen in Nünchritz zu räumen. Auch auf der Dorfstraße, wo gerade der Angeklagte und ein weiterer Mann auf den Fußwegen vor ihren Häusern Schnee schnippen. Und die finden es wohl gar nicht nett, dass ein Teil des Straßen-Schnees durch den Pflug wieder auf dem Gehweg landete. Der Angeklagte sei wütend zum Lkw gelaufen, habe die Tür aufgerissen und mit seinem Schneeschieber den Bauhofmitarbeiter attackiert, erzählt Sven P.

Mit dem Arm kann er den Angriff abwehren. Aber nur mit viel Glück habe es keine ernsthaften Verletzungen gegeben, sagt er. Denn nur weil er von der Kupplung rutscht, und das Fahrzeug einen Satz nach vorn macht, habe der Rentner schließlich von ihm abgelassen. – Auf die Frage, ob er überhaupt noch an einer Strafverfolgung der Angelegenheit von vor über einem Jahr interessiert sei, antwortet er jedoch etwas ausweichend. „Ein tätlicher Angriff geht einfach zu weit“, so Sven P., „die Leute müssen mal merken, dass wir nur unsere Arbeit machen. Und wo soll der Schnee denn hin, ich kann ihn ja nicht essen.“

Staatsanwältin Karin Dietze macht im Verfahren sehr deutlich, dass sie die Aussage, dass der Angeklagte keine Schneeschaufel heben könne, bezweifelt. Auch wenn dieser jetzt zittrig am Stock läuft. Ludwig G. wurde deshalb vorgeschlagen, das Verfahren gegen die Zahlung von 50 Euro für einen gemeinnützigen Zweck einzustellen. Der Rentner und sein Mannheimer Anwalt lehnen jedoch ab.

Deshalb sollen in den nächsten Wochen nun mehrere Gutachten über den Gesundheitszustand des Angeklagten eingeholt und weitere Zeugen zum Beispiel auf der Dorfstraße befragt werden. Allein durch die Arbeit der Sachverständigen kämen so zusätzlich wahrscheinlich um die 5 000 Euro zusammen, warnt die Staatsanwältin und wies zusammen mit Richterin Ingeborg Schäfer wiederholt auf die Möglichkeit der Einstellung hin.

„Den Aufstand halte ich persönlich für völlig übertrieben“, sagt Richterin Schäferin. Rechtsanwalt Saeftel aber bleibt stur. „Wenn das Land Sachsen so viel Geld hat“, sagt der Anwalt aus Baden-Württemberg und fordert eine faire Verhandlung für seinen Mandanten. Die zieht sich nun allerdings noch hin. Weil in seinem Bundesland zwei Wochen Pfingstferien anstehen, macht er nun erst einmal Urlaub.

Die Verhandlung soll im Juni fortgesetzt werden.

