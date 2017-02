Angriff auf Büro der Linken

Coswig. Bei einem Unfall auf der Weinböhlaer Straße ist eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei aus Dresden mitteilt, war ein Transporter auf der Salzstraße unterwegs und wollte nach rechts auf die Weinböhlaer Straße abbiegen. Dabei übersah er die dort in Richtung Weststraße fahrende Fahrradfahrerin und stieß mit der Frau zusammen. Die 39-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einbruch in Bürocontainer

Großenhain. Unbekannte sind in einen Bürocontainer an der Straße An der Bergbrauerei eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räume. In der Folge stahlen sie zwei Benzinflex im Wert von etwa 1.400 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.