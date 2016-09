Angriff auf Asylbewerber Wegen zweier verletzter Flüchtlinge ermittelt derzeit die Polizei. Doch die genauen Umstände sind noch unklar, Zeugen werden gesucht.

Polizei und Rettungsdienst waren am Freitagabend am Neukircher Asylheim. Hier ist der verletzte Iraker untergebracht. © Rocci Klein

Neukirch/Lausitz, Radeberg. Mit Verletzungen haben sich Freitagabend ein Iraker und ein Syrer bei der Polizei gemeldet. Sie gaben an, angegriffen worden zu sein. Weil der genaue Ablauf noch unklar ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 23-jährige Iraker hatte Schnittverletzungen an Brust und Rücken. Er gab an, dass mehrere Personen ihn am Abend an der Tankstelle in der Neukircher Hauptstraße angegriffen hätten. Auch mit einem Dolmetscher gelang es in einer Befragung nicht, nähere Details ans Licht zu bringen. Seine Verletzungen wurden im Krankenhaus versorgt.

Die zweite gefährliche Körperverletzung soll sich auf dem Radeberger Bahnhofsgelände ereignet haben. Ein 17-jähriger Syrer gab an, von mehreren Männern geschlagen worden zu sein. Die Täter konnte er nicht beschreiben. Auch er wurde im Krankenhaus behandelt.

Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen:

Wer hat am Freitagabend am Radeberger Bahnhof gesehen, dass mehrere Männer eine einzelne Person geschlagen haben?

Wer hat die Straftat beobachtet und kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion unter der Rufnummer 03581 468-100 entgegen.

