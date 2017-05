Angreifer wieder auf freiem Fuß Das Motiv des 39-Jährigen, der das Döbelner Polizeirevier am Sonntag angegriffen hat, ist weiter unklar.

Mit einer Hantelstange schlug ein Mann am Sonntag auf das Döbelner Polizeirevier ein. © Dietmar Thomas

Der Mann, der am Sonntag mit einer Hantelstange auf das Döbelner Polizeirevier losgegangen ist und dabei einen Beamten leicht verletzt hat, befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das sagte Steffen Wolf, Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz, am Montag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers. Warum der 39-Jähriger, der weder unter Alkohol-, noch unter Drogeneinfluss gestanden hat, ein Fenster und die Fassade des Reviers beschädigt hat und vor den Beamten geflohen ist, ist nach wie vor unklar. „Sein Motiv ist Bestandteil der Ermittlungen“, erklärte Steffen Wolf. Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen Deutschen handelt, habe seinen Wohnsitz in der Region Döbeln.

Wie hoch der Sachschaden an dem Döbelner Revier genau ist, ließe sich derzeit noch nicht sagen. Der Angreifer hatte mit einer Hantelstange eine Fensterscheibe an der Fassade des Reviers an der Burgstraße beschädigt. Das Fenster hat mehrere Einschläge und ist gesprungen. Auch am Holzrahmen sowie am Sims waren Spuren des Angriffs zu sehen. „Die Reparaturarbeiten dauern an“, sagte der Polizeisprecher.

Wie Steffen Wolf informierte, ist der Angriff von Sonntag bereits der zweite seit 2015. „Damals hatte ein Mann die Eingangstür beschädigt. Der damalige Täter konnte gefasst werden“, so Wolf.

Der „kaum mehr vorhandene Respekt gegenüber den Beamten“ ist eine der großen Sorgen von Uwe Reißmann, dem Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Chemnitz. Die Zahl der Delikte gegen Polizisten war im vergangenen Jahr ähnlich hoch wie im Vorjahr. Im Landkreis Mittelsachsen wurden 2016 insgesamt 68 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt. 2015 waren es noch drei mehr. Es gab demnach nur einen leichten Rückgang. 2015 stieg die Zahl der Widerstände von 42 im Vorjahr deutlich an. (DA/mf)

