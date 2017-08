Angler sitzen auf dem Trockenen Das Gelände mit dem Angelteich wurde jetzt zwangsversteigert. Doch einen neuen Pachtvertrag wird es wohl nicht geben.

Die Lehmgrube war viele Jahre ein offizielles Angelgewässer. Nach einer Zwangsversteigerung des Grundstückes wechselte jetzt der Besitzer. Die Lommatzscher Angler hoffen auf einen neuen Pachtvertrag für den Teich.



Der Anglerverein Lommatzscher Pflege 1959 saß über Nacht im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Weil der Eigentümer des Grundstückes, auf dem sich ihr Angelteich befindet, nicht auffindbar war, konnte der Pachtvertrag nicht verlängert werden. Einfach „schwarz“ in dem Teich zu angeln, das wollten sie dann doch nicht. Der Lehmteich, so heißt das Gewässer, war früher ein Teich des sächsischen Anglerverbandes, gehörte zum sogenannten Gewässerfonds des Anglerverbandes „Elbflorenz“ Dresden, dem Dachverband der Angler im Regierungsbezirk. Das bedeutet, dass alle im Verband organisierten Angler dort angeln dürfen. Das gilt generell für alle Gewässer des Fonds.

Eigentümer der Lehmgrube war die frühere Lomma GmbH und damit deren geschäftsführender Gesellschafter. Der wohnt nach seinem Weggang aus Lommatzsch in Österreich, doch unter der angegebenen Adresse war er nicht auffindbar oder nahm zumindest die Post nicht an. Mehrfach schrieb ihn der Anglerverband an mit der Bitte, den Vertrag zu verlängern, stets ohne Rückantwort. Ohne neuen Pachtvertrag war aber Angeln in dem Teich nicht mehr möglich.

Jetzt aber schien sich das Problem zu lösen. Denn die Stadt hatte für das Grundstück Zwangsversteigerung beantragt. Mit dem Erlös sollte zumindest ein Teil der Schulden, die die frühere Lomma bei der Stadt hatte, beglichen werden. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Abwasserbeiträge und Steuerschulden.

Das Amtsgericht Dresden gab der Zwangsversteigerung statt, jetzt fiel der Hammer. Der Anglerverband bot zwar mit, doch den Zuschlag bekam er nicht. Ersteigert hat das Grundstück der Geschäftsmann Andreas Richter, der Lebensmittelmärkte in Lommatzsch und Stauchitz betreibt.

Im Anglerverband ist man stocksauer. „Es gab Vorabsprachen, an die sich nicht gehalten wurde“, sagt Peter Kluß, Mitarbeiter Gewässerverwaltung im Verband. Normalerweise habe Richter gar nicht mitbieten dürfen, weil er die Sicherheitsleistung bei Gericht nicht hinterlegt habe. Das Gericht habe Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) gefragt, ob sie dennoch einverstanden sei, dass Richter mitbiete. Diese habe zugestimmt.

Das Geld sei hinterlegt gewesen, allerdings habe es das Gericht nicht gleich im System gefunden, widerspricht die Bürgermeisterin. Dem Vernehmen nach soll das Grundstück für über 70 000 Euro versteigert worden sein. Da habe der Anglerverband passen müssen. Der Erlös ist deutlich mehr, als Verbindlichkeiten auf dem Grundstück lasteten.

„Das Grundstück befindet sich in der Nähe meines Lommatzscher Marktes. Ich wollte verhindern, dass es verändert wird, dass es naturbelassen bleibt, habe es deshalb gekauft“, sagt Andreas Richter.

Wird jetzt alles gut für den Anglerverein, bekommt er nun von dem neuen Eigentümer einen neuen Pachtvertrag? Im Moment sei das noch nicht möglich, da die Umschreibung im Grundbuch noch nicht erfolgt ist. Doch auch danach wird es wohl nichts. „Ich hatte einen Pachtvertrag für zehn Jahre mit Verlängerungsoption angeboten. Das ist eine überschaubare Größe. Doch der Angelverein wollte einen Vertrag für 25 Jahre. Dem habe ich nicht zugestimmt“, sagt Richter.

Hartmut Göthe, der Vorsitzende des Anglervereines Lommatzsch, will sich zu dem Thema nicht öffentlich äußern. Im Amtsblatt der Stadt schreibt er, dass der Verein in Kontakt mit dem neuen Eigentümer stehe und seiner Zusage vertraue, dass er in Zukunft das Angeln wieder ermöglichen möchte. Wann, wie und unter welchen Bedingungen dies möglich sein werde, könne heute noch nicht gesagt werden. Es müsse natürlich für den Verein wirtschaftlich vertretbar sein und alle rechtlichen Anforderungen, die das Fischereigesetz vorgibt, erfüllen.

Der Verband hatte dem Verein genehmigt, einen separaten Pachtvertrag abzuschließen. Normalerweise sei das unüblich. „Weil nach der Zwangsversteigerung die Fronten zwischen Herrn Richter und uns verhärtet sind, haben wir dem Verein die Genehmigung erteilt, separat zu verhandeln“, so Peter Kluß. Er hofft, dass es doch noch eine gütliche Einigung zwischen dem neuen Eigentümer und den Lommatzscher Anglern gibt. Die betreiben ihr Hobby jetzt vor allem in Roitzsch. „Wir hoffen, dass es weitergeht mit der Angelei in Lommatzsch. Einen Angelteich in der Nähe zu haben, ist vor allem wichtig für die Jugendarbeit“, sagt Peter Kluß. Allerdings seien Angler keine Goldesel.

Auch Bürgermeisterin Anita Maaß hofft, dass es für die Angler weitergeht. „Ich bin sicher, dass es mit gutem Willen von beiden Seiten eine Lösung geben kann“, sagt sie.

