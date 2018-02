Angler aus eisigen Waldbad-Fluten gerettet

Auch Übungen wurden im vergangenen Jahr von den Kameraden der Ortsfeuerwehr Bernsdorf absolviert. Darunter war (gemeinsam mit der Wasserwacht Kamenz) im Waldbad Bernsdorf eine Eisrettung, die anhaltende Minusgrade im Januar 2017 möglich gemacht hatten. Foto: Ralf Grunert

Deutlich mehr gefordert als in den Jahren zuvor war die Ortsfeuerwehr Bernsdorf mit ihrer Feuerwache in Zeißholz im vergangenen Jahr 2017. Die Kameraden rückten zu 71 Einsätzen aus, das waren 27 mehr als im Jahr zuvor. Diese Zahlen nannte Ortswehrleiter Uwe Weberbauer jetzt in seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr.

Insgesamt 20-mal rückten die Kameraden aus, um Brände zu löschen. Damit bewegte man sich in etwa auf dem Vorjahres-Niveau. Der Bunker-Brand im Februar auf dem ehemaligen Militärgelände bei Straßgräbchen gehörte zu den größten Einsätzen. Auch zu zwei Wohnungsbränden wurde die Ortsfeuerwehr im Jahresverlauf gerufen. Bei dem Brand im Juni in der Pestalozzistraße kam für die Mieterin leider jede Hilfe zu spät, bedauert Uwe Weberbauer.

Technische Hilfeleistungen bildeten einmal mehr den Schwerpunkt des Einsatzgeschehens. Das reichte von Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen über Türöffnungen bis hin zu Einsätzen auf Grund von Überschwemmungen, Sturmschäden und Ölspuren. Zwei Tierrettungen finden sich ebenfalls im Einsatztagebuch.

Die Zahl der an den 71 Einsätzen beteiligten Kameraden summiert sich auf 692. Die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr an sich zählt aktuell 40 Mitglieder, darunter zwei Frauen. Zwei junge Männer verstärkten die Reihen der Bernsdorfer Feuerwehrleute. Dafür zollte ihnen Uwe Weberbauer Respekt: „Diese Kameraden haben sich für dieses Ehrenamt entschieden, um Verantwortung für die Stadt Bernsdorf zu übernehmen und sich trotz eigener Probleme und Sorgen für das Wohl und die Sicherheit unserer Bürger, ihrer Sachwerte und zum Schutz der Umwelt einzusetzen. Ihre Motivation ist, anderen zu helfen, aber auch ein bisschen Action und Abenteuer“, weiß der erfahrene Ortswehrleiter, der im gleichen Atemzug kritisiert: „Leider bleibt die Motivation von staatlicher Seite meist oder oft auf der Strecke! Schultern klopfen, ein Orden aus Blech oder eine Urkunde sind in der heutigen Zeit eben nicht mehr ausreichend.“ Unter Verweis auf die Stärke der Einsatzabteilung konnte Uwe Weberbauer feststellen, dass die Absicherung der Tageseinsatzbereitschaft in der Zeit von 6 bis 18 Uhr mindestens als Staffel, meistens jedoch als Löschgruppe, gewährleistet war. „Was die Zukunft bringt, ist ungewiss, da immer mehr Kameraden einen weiter entfernten Arbeitsplatz haben und uns damit in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen.“

Die Alters- und Ehrenabteilung, die unter der Führung von Michael Kudritzky steht, zählt sieben Mitglieder. Sage und schreibe 17 Mädchen und Jungen gehören der Jugendfeuerwehr an. Hier konnte Uwe Weberbauer einen Zuwachs von sieben Jugendlichen im letzten Jahr verkünden. „Das zeugt von der sehr guten Arbeit vom Jugendfeuerwehrwart Andreas Hentschel“, so die Feststellung des Ortswehrleiters, der mit einem Schmunzeln hinzufügt: „Ohne seinen Mitstreiter Markus Haiplick wäre es für Andreas nicht machbar, diesen «Ameisenhaufen» zu beherrschen.“

Zufrieden ist Uwe Weberbauer mit der Einrichtung der Ortsfesten Landfunkstelle bei seiner Ortsfeuerwehr. „Die Landfunkstelle war bereits bei den beiden Sturmlagen im Einsatz, hat ihre «Taufe» hinter sich. Ich denke, sie hat sich bereits bewährt und trägt zur Entlastung der Integrierten Regional-Leitstelle Ostsachsen bei“, findet er.

Skeptisch und zugleich hoffnungsvoll gab sich Uwe Weberbauer schließlich, was die Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges (MLF) für die Feuerwache Zeißholz angeht. Ob es noch in diesem Jahr in Dienst gestellt werden kann? Der Beschluss zur Anschaffung steht zumindest auf der Tagesordnung der Sitzung des Stadtrates, die am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses beginnt. (rgr)

