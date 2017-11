Angetrunkene Fahrerin überschlägt sich bei Quitzdorf

Quitzdorf am See. Eine 34-Jährige war am Freitagmittag, gegen 12.40 Uhr, mit ihrem weißen Peugeot auf der S 121 aus Richtung Horscha in Richtung See unterwegs. In einer Rechtskurve verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das berichtet die Polizeidirektion in Görlitz. Die Fahrerin sei bei dem Unfall unverletzt geblieben, teilt die Polizei weiter mit.

Am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme rochen die Polizeibeamten Alkohol im Atem der jungen Frau. Ein Test bestätigte die Vermutung: Der Wert betrug 1,12 Promille. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. (szo)

