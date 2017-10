Angetrunken Unfall verursacht

Mopedfahrerin bei Unfall verletzt Freital. Am Donnerstagmorgen bog eine 28-Jährige mit ihrem VW Golf von der Deubener Straße in Potschappel nach rechts auf die Dresdner Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Zweiradfahrerin, die mit ihrer Simson auf der Dresdner Straße in Richtung Dresden fuhr. Bei diesem Unfall verletzte sich die 32-Jährige leicht. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 1500 Euro geschätzt.

Zusammenstoß mit Straßenlaterne Glashütte.Eine 68-Jährige war am Donnerstagvormittag mit ihrem Opel auf der Dresdner Straße in Glashütte in Richtung Schlottwitz unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Straßenlaterne hingegen ist vollständige zerstört worden. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf 5000 Euro. Die 68-Jährige gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein.