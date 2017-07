Gerichtsbericht Angestellter wird zum Seriendieb Jahrelang stahl ein Mann Bauteile aus einer Kesselsdorfer Firma und verkaufte sie im Internet. Er dachte dabei an andere.

Blick auf das Gebäude der Firma in Kesselsdorf, aus der jahrelang Bauelemente gestohlen worden sind. Mittlerweile hat das Unternehmen seinen Sitz geändert. Die Diebestour des Mitarbeiters brachte die Firma in eine finanzielle Schieflage. © Karl-Ludwig Oberthür

Einerseits habe er den Tag seiner Gerichtsverhandlung herbeigesehnt, andererseits gefürchtet. Nun aber überwiege die Erleichterung, die Sache endlich zu einem Abschluss bringen zu können, sagt der Angeklagte leise. Zwei Jahre ist es her, dass seine Machenschaften von seinem Arbeitgeber aufgedeckt wurden. Doch bis heute sitzt die Scham tief bei dem 39-jährigen Deutschen. Über seine Taten zu sprechen, fällt ihm immer noch schwer. Seit 2008, so erklärt er am Amtsgericht in Dippoldiswalde, sei er als Anlagemonteur in der Kesselsdorfer Niederlassung einer Firma für Gebäudetechnik angestellt gewesen. Lange Zeit habe er dort ganz normal seine Arbeit verrichtet, war mit seinem Servicefahrzeug von Baustelle zu Baustelle gefahren, um Bauelemente wie Tür- und Torschließanlagen, Rauchmeldeanlagen und andere Sicherheitstechnik zu verbauen. Doch dann kam die Trennung von seiner Partnerin. „Von da an bin ich irgendwie in den Strudel hinein geraten“, räumt er beschämt ein.

2012 hatte seine Lebensgefährtin einen anderen Mann kennengelernt und war mit ihren Kindern in eine andere Stadt gezogen. Für den Angeklagten ein Schock. Danach hatte er, obwohl er nur vom jüngsten Kind der leibliche Vater ist, immer beide Jungen an den Wochenenden zu sich geholt. Unter Tränen erklärt er, dass er dann nicht nur in der Wohnung habe sitzen wollen. „Ich wollte den Kindern etwas bieten, so lange es noch geht“, sagt er weinend. Doch sein Budget dafür war knapp. Irgendwann, wahrscheinlich noch 2012, hatte er angefangen, verschiedene Bauteile, überwiegend Rauchmeldeanlagen und Türschließer, aus dem Lager seines Arbeitgebers abzuzweigen, um diese dann deutlich unter Wert im Internet zum Verkauf anzubieten.

Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Angeklagte durch den Handel mit der gestohlenen Ware im Zeitraum von April 2013 bis März 2015 einen Vermögensvorteil von rund 22 000 Euro verschafft. Der Schaden, der der Kesselsdorfer Firma dadurch entstanden war, ist ungleich höher – rund 55 000 Euro.

Dass es übergroße Differenzen im Warenbestand gab, war der Firmenleitung schon 2013 aufgefallen. Damals habe man angenommen, dass es sich dabei um Buchungsfehler handelte, erklärt der Leiter der Kesselsdorfer Niederlassung. Nach und nach zeigte sich, dass vorwiegend der Angeklagte seinen Dienstwagen mit mehr Bauteilen bestückte, als für den jeweiligen Auftrag nötig gewesen wären. Aber wo waren die überschüssigen Bauelemente abgeblieben?

Private Nachforschungen des Niederlassungsleiters hatten schließlich zur Internetverkaufsplattform Ebay geführt. Dort wurden die fehlenden Teile von einem User namens „PingPong1101“ tatsächlich angeboten. Bei einem Testkauf stellte sich heraus, dass sich hinter dem Pseudonym der Angeklagte verbarg. Mit den Tatsachen konfrontiert, gab dieser sofort alles zu und gewährte seinem Chef auch freiwillig den Zugang zu den Kellerräumen seiner Wohnung nahe Meißen, wo er noch Waren im Wert von fast 16 000 Euro gelagert hatte. Die fristlose Kündigung folgte.

Besonders bitter ist der Umstand, dass die Firma in dieser Zeit selbst stark um ihr Überleben kämpfen musste. Um weiter am Markt bestehen zu können, hatten an allen vier Standorten in Deutschland Mitarbeiter ihren Posten räumen müssen. Wäre das Treiben des Angeklagten nicht entdeckt worden, hätte das auf lange Sicht das Aus des Betriebes bedeuten können, hieß es zumindest vor Gericht. Das habe er auf keinen Fall gewollt, beteuert der gelernte Elektroinstallateur vor Gericht. An seinen ehemaligen Chef gewandt, bittet er um Entschuldigung und eine Möglichkeit zur Schadensregulierung. Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Daniela Höllrich-Wirth kann aber nur die strafrechtliche Seite bewerten.

Da der Angeklagte bisher ein völlig unbescholtenes Leben geführt hat und vor Gericht glaubhaft tiefe Reue zeigte, lässt die Richterin trotz der großen Schadenssumme Gnade vor Recht ergehen und verurteilt den Mann zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung. Zusätzlich dazu muss er ab sofort monatlich 50 Euro an seinen ehemaligen Arbeitgeber zahlen. Um die übrigen Schadensersatzansprüche wird sich ein Zivilgericht kümmern müssen.

