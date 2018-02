Angesteckt beim Arzt? Desinfektionsmittelspender würden Patienten Sicherheit geben, sagt ein SZ-Leser. Gerade jetzt, da die Grippe grassiert.

Für Ärzte und Schwestern ist der Griff zur Desinfektionslösung selbstverständlich. Warum wird nicht auch Patienten in Arztpraxen diese Möglichkeit gegeben? © dpa

Bischofswerda. Vor dem Betreten der Station bitte die Hände desinfizieren. Wer im Bischofswerdaer Krankenhaus einen Patienten besucht, wird darum gebeten. Im Bautzener Krankenhaus ist es nicht anders. Was in den beiden Krankenhäusern der Oberlausitz Kliniken das ganze Jahr über gilt, ist in den Arztpraxen im Landkreis die Ausnahme. Warum eigentlich?, fragt sich Wolfgang Schmidt aus Bischofswerda. Gerade jetzt, da die Grippewelle noch lange nicht überstanden ist, wäre es sinnvoll, wenn sich Patienten beim Betreten und Verlassen der Praxis die Hände desinfizieren könnten, um Bakterien abzutöten. „Die kann man schon mit nach Hause nehmen, wenn man in der Arztpraxis die Türklinke angefasst hat“, sagt Wolfgang Schmidt.

Allgemeinmediziner oder Hausärzte sind nicht verpflichtet, Desinfektionsspender in ihren Praxen zu installieren. Grundsätzlich ist dies eine freiwillige Entscheidung der Mediziner, die teilweise auch Anwendung findet, teilte das Kreisgesundheitsamt auf SZ-Anfrage mit. Da Desinfektionsspender nicht vorgeschrieben sind und es auch keine entsprechende Verordnung gibt, führt das Gesundheitsamt in dieser Hinsicht keine Kontrollen durch.

Die Erreger der Virusgrippe werden nicht nur durch die Hände übertragen, sondern auch durch die Tröpfcheninfektion, sagt der Putzkauer Hausarzt Dr. Günther Biesold. Dabei gelangen Krankheitserreger, die im Rachenraum oder im Atmungstrakt siedeln, beim Niesen, Husten, Sprechen durch winzige Speichel-Tröpfchen an die Luft und werden anschließend von einem anderen Menschen eingeatmet.

Dies ist ein Grund, warum es in der Putzkauer Praxis – wie in den meisten der Region – keinen Desinfektionsspender gibt. Hinzu kommt: Nicht jeder verträgt die Desinfektionslösung. Zum Beispiel Menschen, deren Haut auf Umwelteinflüsse allergisch reagiert. „Wer sich die Hände waschen möchte, kann das auf der Toilette tun. Dort haben wir einen Seifenspender“, sagt Dr. Günther Biesold. In der Praxis versuchen die Schwestern, Grippe-Kranke gar nicht erst im Wartezimmer Platz nehmen zu lassen, sondern platzieren sie etwas abseits, damit sie andere Patienten nicht anstecken.

In den Oberlausitz Kliniken, die neben den beiden Krankenhäusern auch mehrere Medizinische Versorgungszentren betreiben, wird Hygiene großgeschrieben. „Die Abteilung Krankenhaushygiene hat die Aufgabe, Patienten und Mitarbeiter vor übertragbaren ambulant erworbenen und nosokomialen (im Krankenhaus erworbenen) Infektionen zu schützen. Damit trägt sie zur Verhütung, Erkennung und Bekämpfung von Infektionen bei“, sagt Pressesprecher Steffen Lahode. Die hauseigenen Hygienestandards werden im Rahmen der Hygienekommission, die unter der Leitung des Ärztlichen Direktors steht, entsprechend der gültigen Hygienerichtlinien des Robert-Koch-Instituts und der Fachgesellschaften kontinuierlich angepasst.

Grundsätzlich, so der Sprecher, sei jede Art zur Händedesinfektion in Arztpraxen oder öffentlichen Bereichen zu begrüßen. Gerade im Hinblick auf Infektionen ist dieses Thema immer wieder in den Fokus zu rücken. Dennoch bewegt sich der Mensch nicht in einem sterilen Raum. „Wir haben mehr Bakterien an uns als Köperzellen, und sie sind auch wichtig und nötig, sonst könnte der Mensch nicht existieren, wenn man nur an Hautbakterien zum Schutz der Haut oder Darmbakterien die für die Verdauung denkt.“ – Im Kreisgesundheitsamt verweist man ebenfalls auf die persönliche Hygiene als Grippeschutz und die Impfung, insbesondere die Vierfachimpfung, die nach wie vor sinnvoll ist. (SZ/ir)

