Angeschraubt ist Ihre Auszeichnung hat sich die Moritzburg-Information selbst verdient. Bei anderen Dingen brauchen sie Unterstützung. Wobei, darum ging es gestern.

Kommune und Land arbeiten Hand in Hand: So wie es Landtagspräsident Matthias Rößler (r.) – der zugleich auch Präsident des Landestourismusverbandes ist – und Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) am Mittwoch beim Anschrauben der Qualitätssiegel-Plakette an der Information im Haus des Gastes demonstrierten, klappt das nicht immer. © Sven Görner

Manfred Böhme, sieht eine starke Diskrepanz zwischen zwei Zahlen des Moritzburger Tourismus-Geschehens. Jährlich rund einer Million Besuchern der Großgemeinde stehen gerade einmal 68 000 Übernachtungen gegenüber. „Ich kann mir ohne Probleme noch eine Eins vor der Sechs vorstellen“, sagt der Verbandsdirektor des Landestourismusverbandes Sachsen. „Dafür brauchte Moritzburg nur ein, zwei neue mittelgroße Hotels“, ergänzt der Touristiker. Vermutlich hat er recht damit, dass diese neuen Häuser trotz des Überangebots in der nahen Landeshauptstadt ausgelastet wären, gebaut werden die Hotels vermutlich dennoch nicht.

Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch (parteilos) nennt dafür auch den Grund: „Es wird sich niemand finden, der bereit ist, für ein Hotel die hohen Preise zu bezahlen, die Moritzburger Wohngrundstücke kosten.“ Umso schmerzlicher sei der Verlust der Baumwiese. Trotz Nachfragen der Gemeinde gebe es von deren neuen Eigentümern keine Auskünfte zur Zukunft des geschlossenen Hauses.

Doch die hohen Grundstückspreise sind längst nicht das einzige Hindernis, wie Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) – in Personalunion auch Vorstandsvorsitzenden des Tourismusverbandes Sächsisches Elbland – ergänzt. „Es ist nicht nur die Frage, ob sich ein Investor findet, sondern auch, ob der dann auch qualifiziertes Personal bekommt.“ Denn das werde selbst für bestehende Häuser immer schwierig. Gerade musste das Radebeul Gasthaus zum Pfeiffer sein à-la-carte- Angebot einstellen. Nicht, weil die Gäste ausbleiben, sondern es an Personal fehlt. Und das werde in den nächsten Jahren nicht besser. Es sei absehbar, dass künftig pro Jahr 350 Leute mehr in Rente gingen, als zum Besetzen der frei werdenden Stellen zur Verfügung stehen. „Und dabei gehören wir noch zu den demografisch Privilegierten.“ Der Radebeuler OB sieht hier vor allem auch die Landespolitik in der Pflicht. „Zu viele Entscheidungen werden im Sinne der Boomstädte Dresden und Leipzig getroffen. Doch wenn in der Fläche immer mehr weg bricht, hat das letztlich auch Auswirkungen auf diese beiden Städte.“ Dresden und Leipzig verbuchen übrigens 38 Prozent der insgesamt 18,8 Übernachtungen im Reiseland Sachsen.

Aus Moritzburger Sicht muss indes mehr für den Tagestourismus getan werden. Als ein Beispiel nennen der Moritzburger Rathauschef dabei den ÖPNV. „Dessen Nutzung muss für Touristen einfacher und überschaubarer werden.“ Denn wie Moritzburg zeigt, übernachten viele Gäste in Nachbarkommunen wie Meißen oder Dresden. Auch Bert Wendsche fordert, dem Tagstourismus mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aufmerksamer Zuhörer und Nachfrager in der gestrigen Diskussion im Haus des Gastes war Landtagspräsident Matthias Rößler, zugleich Präsident des Landestourismusverbandes.

Der Grund für den Besuch der Touristiker war die kürzliche Auszeichnung der Moritzburger Information mit dem bundesweiten Qualitätssiegel i-Marke. Dafür waren Ausstattungs-, Angebots- und Beratungsqualität anhand von 40 Kriterien überprüft worden. Auch ein unangekündigter Vor-Ort-Besuch gehörte dazu. Bisher haben 43 Touristinformationen in Sachsen diesen Qualitätsscheck gemeistert.

zur Startseite