Angesagte Oldtimer Immer mehr Fahrzeuge im Kreis haben ein H-Kennzeichen. Die Zulassungsstellen stehen vor einer großen Herausforderung.

Claus Dieter Andrä mit seinem BMW Dixi, Baujahr 1931/32. Der Oldtimer ist nur einer von 15, die Andrä in seinem Leisniger Museum stehen hat. Alle hat der 79-Jährige selber wieder aufgebaut. Nur die Elektrik und die Farbe hat er in andere Hände gegeben. An Ersatzteile für die Fahrzeuge zu kommen, sei nicht schwer. Doch die Stücke haben auch ihren Preis. © Dietmar Thomas

Er liebt Oldtimer. Das ist bekannt. Schließlich hat er das Oldtimer-Treffen zum Burg- und Altstadtfest in Leisnig ins Leben gerufen. Liebhaber historischer Fahrzeuge kennen sein Technikmuseum in der ehemaligen Nudelfabrik an der Johannes-R.-Becher-Straße in Leisnig. Im April wird er wieder zum Motorenknattern dorthin einladen. Claus Dieter Andrä besitzt selbst 15 Oldtimerautos und 60 Motorräder. Nach wie vor eine beachtliche Sammlung. Doch die Liebhaber alter Fahrzeuge werden mehr.

Waren im Sommer 2015 noch rund 960 historische Kennzeichen im Landratsamt registriert, gab es Ende 2016 bereits 1 115 Nummernschilder dieser Art. Ausgegeben werden sie nur für Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre sind. Der älteste, im Landkreis registrierte fahrbare Untersatz ist ein Motorrad mit Erstzulassung vom 1. Juli 1906. Den Trend, den die Zahlen belegen, spürt auch Claus Dieter Andrä. „Es sind mehr Leute geworden, die sich für alte Fahrzeuge interessieren“, sagt der 79-Jährige, dessen Leidenschaft in den 1970er Jahren mit einem geschenkten Motorrad begann. Jedoch bedauert der Leisniger, dass viele ihre Oldtimer lieber zu Hause in der Garage stehen lassen, statt sie öffentlich zu präsentieren. So, wie Andrä wieder bei einigen Ausfahrten in diesem Jahr. Für ihn gehören nicht nur die Treffen in seiner Heimat, sondern auch in Torgau oder in Rechenberg-Bienenmühle mit dazu. Auch wenn letzteres in diesem Jahr nicht mehr durchgeführt wird.

Doch nicht nur mehr Oldtimer rollten im vergangenen Jahr über mittelsächsischen Asphalt. „Wir haben rund 0,8 Prozent mehr Fahrzeuge gegenüber 2015, gegenüber 2011 sogar 2,2 Prozent mehr“, sagt Peter Schubert, Geschäftsbereichsleiter Verwaltung, Finanzen und Ordnung im Landratsamt Mittelsachsen. Unter den 256 878 registrierten Fahrzeugen sind mit Abstand die meisten Autos (178 586). Kennzeichen ausgestellt wurden zudem für 34 724 Anhänger. Die Zahl der Laster (17 606) und Krafträder (16 532) hält sich fast die Waage.

Die meisten Fahrwerke tragen nach wie vor ein FG-Kennzeichen. Doch die Nachfrage nach den Altkennzeichen ist nach wie vor da. Allein 2 248 neue Nummernschilder mit DL sind im vergangenen Jahr dazugekommen. Manche Fahrzeuge, die im Landkreis registriert sind, tragen allerdings auch ein fremdes Kennzeichen. Zum 31. Oktober 2016 war auf 3 116 fahrbaren Untersätzen statt FG oder FLÖ C, L, oder Z zu lesen. Auch Berliner oder Münchner haben ihre alte Heimat zumindest am Fahrzeug mit nach Mittelsachsen genommen. Aber auch der Kreis beschäftigt Zulassungsstellen in anderen Regionen. So sind 4 235 mittelsächsische Nummernschilder mit in die Ferne genommen worden. Das ist seit dem 1. Januar 2015 möglich. Wechselt der Halter jedoch oder wird der fahrbare Untersatz außer Betrieb gesetzt, dann muss auch das Kennzeichen geändert werden.

Außerbetriebsetzungen sind seit Anfang 2015 auch online möglich. Durchgesetzt hat sich das aber noch nicht. Bis Ende Oktober 2016 ist diese Möglichkeit lediglich 28 mal genutzt worden. Den Mitarbeitern an den drei Standorten der Zulassungsstellen bleibt nach wie vor viel zu tun. „Wir haben dort einen intensiven Publikumsverkehr“, sagt Peter Schubert. Bis zu 620 Fälle können in Spitzenzeiten an einem Tag in Freiberg, Döbeln und Mittweida zusammenkommen. „Das ist eine große Herausforderung für die Mitarbeiter“, so Schubert. Ob die internetbasierte Wiederzulassung auf den selben Halter im selben Zulassungsbezirk ab Mitte des Jahres für Entspannung sorgt, bleibt abzuwarten.

Beliebte Kennzeichen

FG – Freiberg – 152 213 Zulassungen

MW – Mittweida – 45 345

DL – Döbeln – 33 776

HC – Hainichen – 6 468

RL – Rochlitz – 8 616

BED – Brand-Erbisdorf – 3 085

FLÖ – Flöha – 3 177

C – Chemnitz – 845

GHA – Geithain – 133

MAB – Marienberg – 55

L – Leipzig – 3

