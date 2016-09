Angermann hofft auf Bürgerinitiative für Radweg Der fehlende Radweg zwischen Wallroda und Arnsdorf ist ein Dauerbrenner. Doch die Verwaltung kommt nicht weiter.

Zwischen Wallroda und Arnsdorf fehlt ein Radweg. © dpa

Der fehlende Radweg zwischen Arnsdorf und der Ortschaft Wallroda ist ein Thema, das die Gemeinde bereits seit 25 Jahren beschäftigt. Und noch immer sind die Bagger nicht angerollt. Spricht man den Gemeinderat von Arnsdorf auf das Thema an, verdrehen sich die Augen der Mitglieder. Denn auch sie haben es langsam satt, dass sich bisher nichts geändert hat und sie bei den übergestellten Behörden immer wieder auf Granit beißen.

Auch in der vergangenen Sitzung des Gremiums sprach ein Bürger das Thema erneut an. „Muss immer erst was passieren, damit der Radweg endlich kommt?“, fragte der Arnsdorfer die anwesenden Gemeinderäte.

Die sind allerdings ebenso ratlos, haben unzählige Gespräche mit verschiedenen Behörden und Ministerien geführt. „Ich kann ihnen den ganzen Schriftverkehr zeigen“, erklärt Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD). Eigentlich hatte sie gehofft, dass mit der Schließung der Mittelschule in Arnsdorf das lang fokussierte Projekt endlich realisiert werden könne. Denn seitdem die Bildungseinrichtung dicht ist, müssen die Oberschüler von Arnsdorf bis ins benachbarte Radeberg fahren. Viele Schüler erledigen diese Strecke mit dem Fahrrad. Doch eben genau zwischen Arnsdorf und Wallroda ist ein Radweg nicht vorhanden, erst am Ortsausgang von Wallroda beginnt einer, der dann bis nach Radeberg führt.

„Wir kommen einfach nicht weiter“, muss das Gemeindeoberhaupt sichtlich bestürzt zugeben. Deswegen schlägt sie vor, eine Bürgerinitiative ins Leben zu rufen, die sich dem Projekt annimmt. „Wir allein schaffen es nicht.“ Aber vielleicht hilft es tatsächlich, wenn sich auch die Bürgerschaft von Arnsdorf dem Thema widmet und bei den zuständigen Behörden Druck macht. Denn weitere 25 Jahre will sicherlich kein Bürger mehr auf den Radweg warten. Und für die Kinder der Gemeinde wäre es auch sicherer, wenn endlich der Radweg kommt.

