Angenehmer wandern im Müglitztal Die Wanderwege und die dazugehörigen Ausschilderungen sollen verbessert werden.

© Symbolfoto: dpa

Das Müglitztal ist idyllisch und nicht so überlaufen. Hier lässt es sich gut wandern – und noch besser, wenn die Wege in Ordnung und es noch ein paar mehr wären. Das wurde bei der ersten Vereinskonferenz der Gemeinde am Dienstagabend deutlich. Schwerpunkt waren diesmal Fragen des Tourismus. Dazu gehören eben auch Wanderwege, und zu denen zum Beispiel auch die Ausschilderung. So fehlen u.a. Verbindungen vom Spargrund nach Maxen oder zwischen Mühlbach und Maxen. Der für das Gebiet zuständige Wanderwegewart Peter Mildner wies auf einen Unterschied hin. Man müsse immer überlegen, ist es ein Weg für Einheimische oder soll er offiziell ausgewiesen werden. Bevor neue Wege ausgewiesen bzw. gebaut werden, was auch wieder Geld kostet, will Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos) eine alte Liste aktualisieren. Sie umfasst Kritiken und Wünsche und was wo gemacht werden muss. Burkhardt versprach, der Bauhof arbeite die Liste dann ab. (SZ/sab)

