Angeln am Teich verboten Für Angler ist der Schlossteich ab sofort tabu. Dafür gibt es ein neues Gewässer zum Fischen.

Rico Voss bewirtschaftet den Teich. Für Angler ist er jetzt tabu. © Archiv: Eric Münch

Der Schlossteich in Tharandt füllt sich wieder mit Wasser. Wie der Tharandter Peter Voss mitteilt, läuft die Pumpe auf Hochtouren. Der gewohnte Wasserspiegel soll bald erreicht sein. Auch Karpfen haben mittlerweile wieder ein neues Zuhause im Schlossteich gefunden. Nur geangelt werden dürfen diese künftig nicht mehr. Der Grund: Der Schlossteich wurde in den vergangenen Wochen umfangreich renaturiert und in diesem Zusammenhang auch das Ufer erneuert. „Wenn geangelt wird, reißt die Böschung wieder ein“, erklärt Voss, der den Teich zusammen mit Rico Voss bewirtschaftet.

Außerdem sei das Angelverbot für die Ökologie des Teiches besser. Da der Pegel relativ niedrig ist, erwärmt sich das Wasser im Sommer schnell. Mitte des Jahres sei die Wasserqualität wegen der Algenbildung nicht mehr so gut. Vor allem für Forellen, die gern geangelt werden, sei das nicht optimal, erklärt er. Dafür können Angler künftig am Seerenteich bei Dorfhain und am Ruppendorfer Teich in Obercunnersdorf die Rute ins Nass halten. Letzteres Gewässer haben Voss’ und der Tharandter Fischereiverein kürzlich von privat zur Bewirtschaftung übernommen. Hier schwimmen derzeit Karpfen, Hechte und andere Süßwasserfische. Über die Internetseite des Tharandter Fischereivereins können sich Angler einbuchen oder über die Teichwirtschaft Voss. Wer keinen Fischereischein besitzt, hat am 29. April und am 13. Mai die Möglichkeit, unter Anleitung am Dorfhainer Seerenteich zu angeln, erklärt Peter Voss.

Auch wenn am Tharandter Schlossteich ab sofort kein Angeln mehr möglich ist, laden der Fischereiverein und der Kegelverein Tharandt am 10. Juni zum gemeinsamen Schlossteichfest ein. Dann gibt es Livemusik, Bratwürste und gebratene Forellen, nur nicht aus dem Schlossteich.

