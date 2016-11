Angekommen und obenauf Jetzt ist er der Abwehrchef. Ohne große Worte hat Florian Ballas bei Dynamo einen Stammplatz.

Beim Jubeln war Florian Ballas schon beim Auftaktspiel gegen Nürnberg ganz oben. Sportlich durchgesetzt hat sich der Neuzugang inzwischen auch. © Robert Michael

Er hat keine Lust mehr, die Geschichte noch einmal zu erzählen. Wie er nach Dresden kam und warum es am Anfang so schwer war bei Dynamo. Er ist jetzt – wenn auch begünstigt durch den verletzungsbedingten Ausfall von Giuliano Modica – der Abwehrchef, hat zuletzt mehrfach mit nahezu perfekter Zweikampfquote geglänzt. Er ist sozusagen der Mann der Stunde bei den Schwarz-Gelben, könnte also auch verbal vorangehen – nimmt sich selbst aber gar nicht wichtig. Interviews zum Beispiel mag er nicht unbedingt. Dabei gibt es noch so viele Fragen an Florian Ballas.

Florian wer? Auch diese Frage hat es gegeben und zwar nicht zu knapp, als Dynamo in der Sommerpause den potenziellen Ersatz für seinen nach England gewechselten Kapitän und Innenverteidiger Michael Hefele präsentierte. Einen Spieler namens Ballas kannten schließlich nur echte Fußballauskenner – oder Experten der zweiten Liga, wobei das eine das andere eigentlich nicht ausschließen muss.

In Dresden konnte mit dem 23-Jährigen jedenfalls kaum einer etwas anfangen – obwohl der bereits 34 Zweitligaspiele absolviert hatte, davon allein 26 in der vergangenen Saison. Dass Ballas vor seinem Wechsel zu Dynamo beim Absteiger FSV Frankfurt spielte, erklärt aber einiges. Richtig wahrgenommen hat man den Klub während der achtjährigen Zweitligazugehörigkeit nie, nicht mal in Frankfurt selbst.

Entsprechend sind die Reaktionen im Umfeld von Dynamo. Dass Sportdirektor Ralf Minge bei der Verpflichtung vom Gardemaß spricht, was bei 1,96 Meter ganz gut passt, und die taktische Ausbildung sowie das starke Zweikampfverhalten des Neuen lobt, geht unter – oder bestenfalls als übliche Transferrhetorik durch. Als Ballas in den ersten Spielen dann noch Anpassungsschwierigkeiten offenbart und zwei Spiele von draußen zusehen muss, ist das Urteil Fehleinkauf perfekt.

Ein Fehlurteil, wie Ballas inzwischen mehrfach bewiesen hat. Dafür muss man keine Statistiken heranziehen wie die vom 3:0-Erfolg in Düsseldorf, als er tatsächlich alle Zweikämpfe gewonnen haben soll. Er hat an sich und seiner Leistungsfähigkeit nie gezweifelt. Stattdessen, findet er, sei es normal, wenn man im neuen Arbeitsumfeld etwas Anlaufzeit benötigt – wie in jedem anderen Beruf eben auch.

Dass er jetzt vor allem medial und von so manchem Fan hochgelobt wird, ist Ballas eher suspekt. So viel Anteilnahme, egal ob positiv oder negativ, kennt er aus Frankfurter Zeiten nicht. Eines aber ist unverändert: „Sowohl im Beruf als auch privat machen mich Lügen und Unehrlichkeit wütend. Menschen, die hinterm Rücken schlecht über einen sprechen, mag ich gar nicht.“ Sagt Ballas – im Interview mit Dynamos Stadionzeitschrift Kreisel, das vermutlich länger und ausführlicher ist als alle seine öffentlichen Ansagen in den anderthalb Jahren Frankfurt zusammen.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Kicker im Spiel gegen Fürth:





zur Startseite