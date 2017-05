Angekommen an der Neiße Sami Shmayess kam aus Syrien nach Görlitz, testet Software für Autos und gibt Englisch-Unterricht in Weinhübel.

Ein Syrer bei SQS: Sami Shmayess arbeitet seit vergangenem Mai für den Görlitzer Softwaretester und jetzt bei einem großen deutschen Automobilhersteller.Foto: Nikolai Schmidt

Wochenende. Endlich. Wochenende und damit Görlitz. Sami Shmayess freut sich darauf. Der junge Mann aus Syrien hat dazu gleich doppelten Grund. Der Erste: Seine Frau ist jetzt hier, durfte nachziehen, wohnt mit ihm zusammen in Görlitz. Der Zweite: Sie ist schwanger. Was da an Vaterfreuden auf ihn zukommt, so ganz richtig scheint es Sami Shmayess noch gar nicht zu realisieren. Aber das wird schon noch. Es ist eben nicht alles so einfach für einen Syrer, der in Deutschland, in Görlitz angekommen ist. Der hier einen Job hat und sich unheimlich darüber freut, dass seine Frau an seiner Seite ist. „Ich bin glücklich“, sagt Sami Shmayess.

Die SZ hatte im vergangenen Jahr, im Juni zum ersten Mal über den Mann aus Syrien berichtet. Damals war für ihn alles neu. Sami Shmayess stammt aus Latakia, der einzigen großen syrischen Hafenstadt am Mittelmeer, eine weltoffene Stadt. Das hat Sami Shmayess geprägt. Religiös ist er nicht, sagt er. „Jeder soll seinen Glauben leben, wie er möchte“, so der Syrer.

Als der Krieg kam, verließ er seine Heimat. Er hatte zuvor Kontakt mit Görlitzern – Latakia war immerhin mal ein Urlaubsziel – landete schließlich in der Neißestadt. Sami Shmayess wollte arbeiten, kam über ein Speed-Job-Dating zur Firma SQS in Görlitz, einem Softwaretester. Was hier an Technik auf Alltagstauglichkeit geprüft wird, darum muss meist ein großes Geheimnis gemacht werden. „Technik, die erst in ein paar Jahren auf den Markt kommt“, so beschreibt es Christian Marx, Chef des Görlitzer SQS-Standortes. Dazu gehören nicht nur Automobile, sondern auch Gerätschaften, die in der Küche verwendet werden. Eigentlich ist Sami Shmayess ja Englischlehrer, arbeitete an staatlichen Schulen in Syrien. Aber mit seinem Vater hatte er sich eine kleine Firma aufgebaut, programmierte Webseiten. Der Umgang mit Computern ist ihm geläufig.

Christian Marx hatte Sami Shmayess die Chance auf einen Job gegeben. Und bis heute nicht bereut. „Ich habe von Anfang an gesagt: Lern Deutsch. Das ist für die Integration hier ganz, ganz wichtig“, sagt er. Sami Shmayess hat sich diesen Rat zu Herzen genommen. Heute kann er sich problemlos mit den Kollegen unterhalten. Und er ist längst aus der Görlitzer „Testphase“ heraus. Sami Shmayess arbeitet für SQS mit einem Team jetzt für einen großen deutschen Automobilhersteller, ist deshalb während der Woche unterwegs. Er testet Elektronik, Software – mal an Simulatoren, mal im Fahrzeug selbst. Details darf er nicht verraten, da sind die Autobauer streng. „Es geht vor allem um die Vernetzung des Autos, um Navigation, um die Parkplatzsuche und, und, und. Die Digitalisierung des Autos eben“, schildert der Görlitzer SQS-Chef Christian Marx. „Ich bin froh, dass wir mit Sami diesen Weg gegangen sind“, sagt er. Kollegen aus allen Herren Ländern – bei SQS ist das an der Tagesordnung. Sami Shmayess kommt klar in Görlitz, erzählt er. Probleme in der Stadt, Anfeindungen gar, hat er nicht erlebt. Er kennt in Görlitz Muslime genauso wie syrische Christen. Der Syrer hilft anderen Flüchtlingen, fragt, was sie in ihrer Heimat beruflich gemacht haben und gibt Tipps, was sie mit ihren Kenntnissen aus der Heimat in Görlitz tun können. Zudem gibt Sami Shmayess weiterhin Unterricht: Englisch für Görlitzer. Im Mehrgenerationenhaus in Weinhübel hat er eine Seniorenklasse. Diese ehrenamtliche Aufgabe hat er bereits kurz nach seiner Ankunft in Görlitz übernommen.

„Ich bin kein Außenseiter“, betont Sami Shmayess. In seinem Team, mit dem er im Westen der Republik zusammenarbeitet und in dem auch andere Görlitzer tätig sind, wird er respektiert. „Ich habe für meinen Job viel von den anderen gelernt“, sagt Sami Shmayess. SQS-Chef Christian Marx kennt das Phänomen. „Das ist nichts, was wir von der Firma aufgedrückt haben. Die Kollegen unterstützen sich, das hat sich so bei uns entwickelt“, sagt er.

Neben der Herausforderung werdender Papa steht Sami Shmayess jetzt noch vor einer weiteren: den Führerschein. Als Softwaretester für Autos muss er natürlich auch mobil sein können. „Die theoretische Prüfung habe ich schon bestanden“, erzählt Sami Shmayess. Nun steht demnächst noch die Praxis an.

