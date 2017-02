Angeknackstes Selbstvertrauen Eine bittere Niederlage und ein Pflichtsieg mit Schönheitsfehler für den DSC lassen Trainer Alexander Waibl ratlos zurück.

Wie versteinert wirken die Blicke von Barbora Purchartova, Jennifer Cross und Liz McMahon (v. l.). War es nur ein Ausrutscher in Köpenick oder steckt mehr dahinter? Foto: Ronald Bonß © ronaldbonss.com

Der Köpenicker SC ist ein unbequemer Gegner. Das weiß Alexander Waibl, Trainer der Dresdner Volleyballerinnen, nicht erst seit dem jüngsten Aufeinandertreffen, obwohl er bis dahin noch nie gegen das Berliner Team verloren hatte. Die Zielsetzung für den Doppelspieltag in der Hauptstadt war also klar: sechs Punkte – erst gegen den Tabellenletzten VCO, dann gegen den Neunten Köpenick.

Doch der Plan ging nicht auf. Schon gegen den VCO Berlin, der einen Großteil der Junioren-Nationalmannschaft stellt, tat sich der deutsche Meister am Samstag ungewöhnlich schwer, musste sogar den ersten Satz abgeben. „Da haben wir in der Abwehr gar nichts geholt“, sagt Waibl und lobt stattdessen die jungen Berlinerinnen. „Der Gegner ist besser als in den letzten Jahren, und phasenweise haben sie es gut gemacht.“ Am Ende erfüllt der DSC noch seine Pflicht, gewinnt 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:20).

Nicht einmal 24 Stunden später scheitert das Team in drei Sätzen – 22:25, 22:25, 24:26 – an Köpenick. Der DSC hat praktisch keine Chance mehr auf den ersten Platz nach der Vorrunde, auch Platz zwei ist in Gefahr. „Wir haben uns von ihrem risikoreichen Spiel den Zahn ziehen lassen“, sagt Waibl. „Wir hatten Probleme in der Annahme und Mühe, überhaupt in den Angriffsmodus zu kommen.“

Im dritten Satz kämpfte sich der DSC zwar noch einmal heran („Da war ein kleines Fenster“), doch Köpenick nutzte den dritten Matchball. „Das war zu wenig Energie von unserer Seite.“ Allmählich scheint auch Waibl ein wenig ratlos zu sein. „Es ist eine schwierige Aufgabe, einige Spielerinnen kämpfen mit sich und ihrem Selbstvertrauen, sind verunsichert. Wir müssen schauen, wie wir jetzt damit umgehen.“

Viel Zeit bleibt nicht, zwei Englische Wochen mit Champions League und Bundesliga stehen bevor. Schon am Mittwoch gastiert Jekaterinburg in Dresden. Der Trainer spricht von einer „schlechten Phase“, um seine Spielerinnen wieder aufzubauen. Bis zu den Play-offs sei nun wichtig, dass jeder im Team seine Rolle kenne. Da sich offenbar ein kleines Kopfproblem durch die Mannschaft zieht, könnte mentale Unterstützung ein Schlüssel zum Erfolg sein.

Waibl ist prinzipiell davon nicht abgeneigt, schließlich hatte er vor drei Jahren mit Sascha Lense, der mittlerweile als Psychologe bei RB Leipzig arbeitet, gute Erfahrungen. „Doch professionelle Hilfe ist auch eine Geldfrage. Und dafür haben wir im Moment kein Geld“, erklärt Waibl.

