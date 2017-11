Aus dem Gerichtssaal Angeklagter soll Gehwegpflaster rausgerissen Ein Leisniger stand wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Es ist nicht das erste Mal.

Döbeln. Weil ein 64-jähriger Leisniger im Mai 2016 vor dem Wohnhaus in der Döbelner Bahnhofstraße 68 das Gehwegpflaster herausgerissen haben soll, musste er sich am Freitag vorm Amtsgericht Döbeln verantworten. Es entstand ein Schaden in Höhe von 942 Euro. Für die Tat erhielt der Mann einen Strafbefehl. Er sollte wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eine Geldbuße in Höhe von 800 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch, die Verhandlung war die Folge. Zu der Tat kam es, weil der Gasanbieter dem Angeklagten wegen offener Forderungen das Gas abgedreht hatte. Um die Gasversorgung für das Gebäude zu sichern, riss der Angeklagte kurzerhand das Pflaster auf und stellte den Gashahn wieder an. Das wiederholte sich dreimal. Dann setzte der Gasanbieter den Absperrhahn unter das Pflaster. Der Beschuldigte kam so nicht mehr an den Hahn heran. Bei der Tat wurde der Angeklagte von einer Zeugin beobachtet. Die sah, wie er sich an dem Pflaster zu schaffen machte.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Leisniger vor Gericht steht. Mindestens 30 Einträge hat er im Bundeszentralregister. Erst im vergangenen Jahr war er verurteilt worden, weil er ein Wohnmobil mit manipuliertem Tacho veräußert hatte.

Das Verfahren wird im Dezember mit weiteren Zeugen fortgesetzt. (hk)

