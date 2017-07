Angeklagter schweigt Weil es keine unmittelbaren Zeugen einer Vergewaltigung gibt, muss sich das Bautzener Gericht auf Aussagen aus dem Umfeld stützen.

Es scheint, als ob ihn der Prozess gar nichts anginge. Auch am zweiten Verhandlungstag lehnt sich Gerald F. gelassen auf der Anklagebank zurück, grinst herüber zu den Reportern, hört ungerührt, wie intime Details aus seinem Sexualleben zur Sprache kommen, wie Zeugen ihn belasten. Der Mann, der der schweren Vergewaltigung und gefährlichen Körperverletzung angeklagt ist, hat beschlossen zu schweigen.

Auch deshalb macht sich in diesem Fall für die Große Strafkammer des Landgerichts unter dem Vorsitz von Vizepräsidentin Carmen Becker ein langer Prozess erforderlich. Weil es außer dem Opfer keine unmittelbaren Zeugen der Tat gibt, muss sich die Beweisaufnahme auf die Aussagen von Sachverständigen und allen möglichen Zeugen aus dem Umfeld stützen, die in irgendeiner Weise zur Urteilsfindung beitragen können. Beispielsweise auf die Aussage einer 63-jährigen Bautzenerin, mit der der Angeklagte schon eine Woche nach der ihm vorgeworfenen Vergewaltigung Sex hatte. Aber erst nach seiner Verhaftung will sie erfahren haben, was die Staatsanwaltschaft Gerald F. tatsächlich vorwirft:

Mit Beruhigungsmittel betäubt

Der 56-Jährige soll seine Freundin Monika N. am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 zum Kaffeetrinken zu sich nach Hause eingeladen haben. Unbemerkt soll er ihren Kaffee mit dem verschreibungspflichtigen, starken Beruhigungsmittel Tavor versetzt haben. Sein Ziel sei es gewesen, die Frau in einen wehr- und willenlosen Zustand zu versetzen, um sich so ungehindert an ihr vergehen zu können. Vom Nachmittag an bis zum nächsten Vormittag soll er siebenmal mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das Beruhigungsmittel sei so stark dosiert gewesen, dass sich Monika N. auch Tage danach an nichts erinnern kann, dass sie sogar hätte ins Koma fallen und ersticken können. Sie selbst tritt im Prozess als Nebenklägerin auf und soll an diesem Freitag als Zeugin gehört werden. Ihre Anwältin hat angekündigt, für ihre Aussage den Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen.

Weitere Verhandlungstermine sind für Montag und Mittwoch kommender Woche angesetzt. Gerald F. sitzt bereits seit seiner Festnahme am 13. Januar in Untersuchungshaft. Bei einer Verurteilung droht dem Bautzener eine lange Freiheitsstrafe von mindestens drei bis zu 15 Jahren.

