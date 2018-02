Aus dem Gerichtssaal Angeklagter sagt zu Drogenfund aus

Erst war es die unerwartete Aussage von Wachdienstmitarbeitern, die dem Prozess um einen rätselhaften Menschenraub eine überraschende Wende gaben. Die Sicherheitsbediensteten hatten in der Tatnacht an der Wohnungstür des Hochhauses mit einem der Angeklagten gesprochen, weil es Lärmbeschwerden gegeben hatte. Die Ursache für den Krach ließ sich jedoch nicht darauf zurückführen, dass die Angeklagten einen Mann als Geisel genommen und stundenlang geschlagen hatten. Tatsächlich hatten sie in der Wohnung am Albert-Wolf-Platz nachts ein Fitnessgerät aufgebaut. Vergangene Woche hat einer der Angeklagten plötzlich doch genauere Angaben zu dem Drogenfund in seiner Wohnung gemacht. Diese muss das Gericht nun überprüfen. Daher wird der Prozess vermutlich erst in zwei Wochen enden.

Die Angeklagten, Moncef A. (45 Tunesien) und Yassine A. (27, Marokko) sollen in der Nacht zum 1. Mai 2017 einen 45-jährigen Tunesier in ihre Gewalt gebracht haben, der bei seinem Landsmann Marihuana kaufen wollte. Die Polizei befreite den Mann, der einen Hilferuf habe absetzen können morgens um sechs Uhr. Nach der Aussage der beiden Wachmänner bestehen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Zeugen. (SZ/lex)

