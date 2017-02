Aus dem Gerichtssaal Angeklagter positiv auf Haschisch getestet Ein Asylbewerber soll in Döbeln Drogen verkauft haben. Dafür muss er sich verantworten. Er hat noch mehr auf dem Kerbholz.

Wegen Drogenhandels und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln hat sich am Donnerstag ein 23-jähriger Marokkaner vorm Amtsgericht Döbeln verantworten müssen.

Mitte August 2016 soll er im Asylbewerberheim in der Mastener Straße in Döbeln einem Mitbewohner 0,5 Gramm Crystal zum Preis von 20 Euro verkauft haben. Am 31. August 2016 fand die Polizei in seinem Rucksack 15,58 Gramm Haschisch und 0,28 Gramm Marihuana. Wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz saß der Mann erstmals Ende Januar auf der Anklagebank. Da in der Verhandlung Zeugen fehlten, musste das Verfahren fortgesetzt werden.

In dieser hat am Donnerstag die Polizeibeamtin als Zeugin ausgesagt, die die Drogen untersucht hat. Die Beamtin habe auf den ersten Blick erkannt, dass es sich um Haschisch und Marihuana handelte. „Im Laufe der Jahre erkennt man schon, was man vor sich hat“, sagt sie. Der Test, den sie durchführte, war positiv. Die Röhrchen, in die sie Proben der Drogen gab, färbten sich rot. Das sei ein Zeichen, dass es sich um die vermuteten Betäubungsmittel handelte. „Die Teströhrchen sind extra für Haschisch und Marihuana gemacht. Allerdings lässt die Rotfärbung nicht auf den Wirkstoffgehalt der Drogen schließen“, erklärt sie. Um den festzustellen, werden die Betäubungsmittel normalerweise zur kriminaltechnischen Untersuchung ans Landeskriminalamt oder in die Rechtsmedizin gegeben. Das erfolgte, weil es sich um geringe Mengen handelte, in dem Fall nicht.

Ein weiterer Zeuge, der gehört werden sollte, ebenfalls ein Asylbewerber, ist nicht zur Verhandlung erschießen. Richterin Magdalena Richter hat daraufhin mit Einverständnis von Staatsanwältin Franziska Geske und Verteidiger Rechtsanwalt Thomas Fischer aus Döbeln das Verfahren gegen den Angeklagten eingestellt. Das hat mehrere Gründe: Zum einen sei davon auszugehen, dass der Zeuge vermutlich nicht gefunden werden kann und der Prozess sich dadurch verschleppt. Zum anderem muss sich der Angeklagte demnächst vorm Landgericht Chemnitz verantworten. Dort werden ihm schwere Körperverletzung, Diebstahl und weitere Vergehen zur Last gelegt. Außerdem erwartet den 23-Jährigen noch ein Strafverfahren vorm Amtsgericht Borna. Zurzeit befindet er sich in der JVA Dresden.

