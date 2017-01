Aus dem Gerichtssaal Angeklagter mit Erinnerungslücken Ein 37-jähriger Döbelner stand wegen verschiedener Straftaten vor Gericht. Nur eine gestand er. Das Verfahren wurde ausgesetzt.

Amtsgericht Döbeln. © André Braun

Am Abend des 18. August 2016 soll der Angeklagte vor dem Grundstück Albert-Schweitzer-Straße 5 in Döbeln einen Mann gegen ein parkendes Auto gestoßen und ihm mehrere Faustschläge gegen den Körper versetzt haben. Als das Opfer zu Boden ging, trat der 37-Jährige noch weiter auf den Mann ein. Wegen des Vorfalls und wegen weiterer Straftaten stand der 37-Jährige jetzt vor dem Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurden ihm Diebstahl, Hausfriedensbruch und Körperverletzung.

Am 9. Februar 2016 soll er im Pennymarkt an der Schillerstraße in Döbeln zwei Vanillestangen und Erdbeer-Vanille-Hörnchen im Wert von 5,85 Euro in seinen Rucksack gesteckt haben. Dann versuchte er, ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeizugehen. Außerdem soll er sich an fünf weiteren Tagen im Kauflandmarkt in Döbeln aufgehalten haben, obwohl er wusste, dass er dort Hausverbot hatte. Das war ihm ausgesprochen worden, weil er auch bei Kaufland gestohlen hatte.

Den Diebstahl bei Penny gestand der Angeklagte. Den Hausfriedensbruch leugnete er. „Ich dachte, das Hausverbot ist aufgehoben“, sagte der 37-Jährige. Er will allerdings statt der fünfmal nur dreimal in der Kaufland-Filiale gewesen sein. An die Körperverletzung erinnert er sich gar nicht.

Vor Gericht ist der Angeklagte nicht unbekannt. Zurzeit verbüßt er eine Freiheitsstrafe in der JVA Zeithain. Wegen einer weiteren Straftat war eine Bewährungsstrafe widerrufen worden. Zur Verhandlung wurde er in Handschellen gefesselt von zwei Justizbeamten vorgeführt.

Ein Zeuge, der die Körperverletzung an der Albert-Schweitzer-Straße beobachtet hatte, rief die Polizei. In der Verhandlung fehlte er. Er hatte die Ladung nicht erhalten. Deswegen setzt Richter Janko Ehrlich die Verhandlung aus. Das Verfahren wird in diesem Jahr noch einmal neu aufgenommen.

zur Startseite