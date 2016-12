Aus dem Gerichtssaal Angeklagter lehnt Pflichtverteidiger ab Zwei Waldheimer sind des Diebstahls angeklagt. Schon vor der Verhandlung gibt es Zoff. Jetzt wird neu verhandelt.

© Symbolbild/André Braun

Noch ehe die Schöffenverhandlung im Amtsgericht Döbeln beginnt, setzt sich Pflichtverteidiger Rechtsanwalt Bernd Näkel aus Mittweida auf die Seite der Prozessbeobachter und nicht neben seinen Mandanten. „Ich tue das, weil mein Mandant sehr aggressiv ist“, erklärt er. „Ich möchte nicht Ziel seiner Attacken sein.“

Vorgeworfen wird einem 18-Jährigen, der zurzeit in der JVA Regis-Breitingen eine Haftstrafe verbüßt, und einem 30-jährigen Mann aus Waldheim gemeinschaftlicher Diebstahl. Beide sollen in der Nacht des 25. November 2015 in die Nahkauffiliale in Waldheim eingedrungen sein. Dort sollen sie Tabak, Zigaretten, Whisky, Energy-drinks und Hähnchenschnitzel gestohlen haben. Die Waren hatten einen Wert von rund 530 Euro.

Zur Verhandlung wird der 18-Jährige von zwei Justizbeamten in Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt. Die Fesseln werden ihm auch zur Verhandlung nicht abgenommen. Sein aggressives Verhalten gegenüber seinem Pflichtverteidiger verbietet das. „Ich lehne ihn aus Befangenheitsgründen ab“, erklärt der Angeklagte zu Prozessbeginn. „Er hat in einer früheren Verhandlung mit dem Staatsanwalt Kaffee getrunken. Sie haben sich schon vorher über das Strafmaß unterhalten.“ Daraufhin ziehen sich Jugendrichterin Marion Zöllner und die Schöffen zur Beratung zurück. Danach wird die Verhandlung mit Bernd Näkel als Pflichtverteidiger fortgeführt. Einen Verteidigerwechsel lehnt Zöllner ab. Der 18-Jährige hatte vorher drei Wochen Gelegenheit, sich zu seinem Verteidiger zu äußern. Das hat er nicht getan.

Die Angeklagten bestreiten die Tat. In der Nacht, als der Diebstahl geschah, hielt sich der 18-Jährige in der Wohnung des Mitangeklagten auf. Später sei die Polizei gekommen. Weil die Beamten in der Wohnung eine Dose Tabak fanden, hätten die Polizisten sie des Diebstahls verdächtigt. Zuvor wären noch eine Bekannte und ein weiterer Freund in der Wohnung gewesen. Die Bekannte hätte vermutlich den Autoschlüssel des 18-Jährigen gestohlen und mit dessen Pkw den Diebstahl begangen. Später wären sie und der Freund mit Rucksäcken voller Essware zurückgekehrt. Doch als die Polizei auftauchte, waren beide samt Beute verschwunden. Weil der Freund als Zeuge fehlt, wird das Verfahren ausgesetzt. Erst im kommenden Jahr wird der Fall neu verhandelt.

