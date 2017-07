Angeklagter lag noch im Bett Ein Gerichtsverfahren ist am Mittwoch geplatzt. Die Angeklagten kamen nicht. Aber eine Strafe gibt es doch.

Eine Schlägerei im ehemaligen Asylbewerberheim in Neu-Rehefeld sollte am Mittwoch vor der Strafrichterin am Amtsgericht Dippoldiswalde verhandelt werden. Zwei Afghanen sollten laut Anklage einen anderen Bewohner mit Fäusten geschlagen und getreten haben. Doch der Prozess kam gar nicht in Gang. Dennoch endete der Termin mit einer Strafe.

Staatsanwalt, Dolmetscher, ein Verteidiger und das Gericht waren da. Nur die Angeklagten, zwei Afghanen, und eine Verteidigerin fehlten. Die Rechtsanwältin hatte kurzfristig wegen Krankheit abgesagt. Die Angeklagten hatten sich nicht entschuldigt. Ein Anruf in ihrer Unterkunft ergab, dass der eine in der Früh aus dem Haus gegangen sei und der andere noch schlafe.

Was sollte die Richterin nun machen? Sie hätte die Polizei schicken können und wenigstens den Langschläfer zum Prozess holen lassen können. Da wäre aber der zweite Angeklagte immer noch nicht dabei gewesen. So entschied sie sich, den beiden Männern einen Strafbefehl zu schicken mit einer Freiheitsstrafe auf Bewährung. Das fiel ihr nicht leicht. Denn die Anklage lautete auf eine gefährliche Körperverletzung. So etwas wird normalerweise vor Gericht verhandelt. Der Strafbefehl ist in diesem Fall aber ein möglicher Weg, da beide Angeklagten einen Anwalt haben.

Nun haben sie die Möglichkeit, die Strafe anzunehmen. Sie können auch in Widerspruch dazu gehen. Aber dazu müssen sie vor Gericht erscheinen, sonst wird der Widerspruch abgewiesen und die Strafe tritt in Kraft.

