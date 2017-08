Angeklagter hofft auf Therapie statt Knast Für den Einbruch in ein Versicherungsbüro bekam ein junger Pirnaer eine Haftstrafe. Dagegen ging er nun vor.

Der Angeklagte hatte auf Aussetzung seiner Haftstrafe gehofft. Die Aussichten dafür standen beim Verhandlungstermin am Montag aber von vornherein denkbar schlecht. Denn als er den Einbruch beging, stand der 27-jährige Deutsche bereits unter Bewährung. „Sie werden von uns kein milderes Urteil bekommen“, stellte der vorsitzende Richter der Berufungskammer am Landgericht Dresden klar, und selbst der Verteidiger räumte ein, dass die vom Amtsgericht in Pirna gegen seinen Mandanten verhängte Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten durchaus moderat sei.

Kassiert hatte sie der 27-Jährige, weil er am 1. Januar dieses Jahres in das Büro einer Versicherung in Pirna eingedrungen war und Bürotechnik im Gesamtwert von fast 1 200 Euro entwendet hatte. Durch den Einbruch war ein zusätzlicher Sachschaden von rund 1 000 Euro entstanden.

Bereits zur ersten Verhandlung in Pirna hatte der Angeklagte die Tat nicht bestritten und angegeben, sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss begangen zu haben. Cannabis und halluzinogene Pilze seien damals seine bevorzugten Rauschmittel gewesen. „Man brauchte was, hatte aber kein Geld und ist dann losgezogen, um einzubrechen“, erklärte der Verteidiger nun auch zur Berufungsverhandlung. Ein Freispruch war somit nicht das erklärte Ziel. Vielmehr ginge es seinem Mandanten, der seit dem 2. Januar in Untersuchungshaft sitzt, darum, aus der Haft in eine Therapieanstalt wechseln zu können.

Aus dem Untersuchungsgefängnis heraus war es dem Beschuldigten bisher aber nicht möglich, die notwendigen Formalitäten zu erledigen. Während der U-Haft gilt die Unschuldsvermutung, weshalb keine Maßnahmen zur Resozialisierung eingeleitet werden können. Da der Angeklagte das erste Mal zu einer Gefängnisstrafe, noch dazu nach Jugendgerichtsgesetz, verurteilt worden ist, könnte er einen Antrag auf Halbstrafe stellen. Die hätte er Ende August bereits verbüßt. Bei Zustimmung des Gerichts käme er dann auf Bewährung frei.

Dafür sah die Kammer aber keine Chance. Ihr war es zu riskant, den Angeklagten vorzeitig auf freien Fuß zu setzen. Er solle, so begründete Richter Andreas Ziegel, keine weitere Gelegenheit bekommen, in sein altes Umfeld zu rutschen und womöglich wieder straffällig zu werden. Der Richter riet dem jungen Mann, die Berufung zurückzuziehen, denn dann wäre das Urteil vom Amtsgericht Pirna rechtskräftig und er könne in den Regelvollzug wechseln. Von da aus sei es kein Problem, die notwendigen Anträge für eine Therapie zu stellen, die er dann wahrscheinlich nach zwei Dritteln der verbüßten Haftzeit antreten könnte, erläuterte Ziegler. Auf Anraten seines Verteidigers stimmte der Angeklagte schließlich zu und zog seinen Widerspruch zurück.

