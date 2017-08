Angeklagter gesteht Mord an Nieskyer Stephan Kuhring hat die Tat so wie angeklagt eingeräumt.

Im Prozess zum Mord am Nieskyer Philipp W. hat der Angeklagte Stephan Kuhring den Mord gestanden. © n.schmidt

Stephan Kuhring hat zu Beginn des zweiten Verhandlungstages vor dem Görlitzer Landgericht den Mord am 24-jährigen Nieskyer Philipp W. eingeräumt. Sein Verteidiger Ulf Israel erklärte für ihn, dass er die Tat, so wie von Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu geschildert, begangen habe. Kuhring nannte zudem den 5. Februar 2017 als Todestag des Nieskyers, dessen Leichnam erst am 13. Februar entdeckt wurde. Sein Verteidiger sagte zudem, dass eine ausführliche Einlassung seines Mandanten erst erfolgen werde, nachdem er mit ihm das psychiatrische Gutachten besprochen habe, dass erst vor drei Tagen eingegangen sei. Israel kündigte eine ausführliche Aussage für den 29. August, den nächsten Verhandlungstag an.

Angeklagt sind Stephan Kuhring (33) und Anne-Kathrin Hartmann (24), den 24-Jährigen Philipp W. ermordet zu haben. Laut Anklage soll sie das ihr bekannte Opfer in die Görlitzer Wohnung gelockt und in ein Gespräch verwickelt haben. Er soll das Opfer von hinten vermutlich mit einer Bratpfanne auf den Kopf geschlagen haben. Der bewusstlose Philipp W. wurde auf einen Stuhl gefesselt, über den Kopf mehrere lagen Plastiktüten gewickelt. Letztlich ist Philipp W. erstickt. Der für die Spurensicherung verantwortliche Kriminalhauptkommissar und die sachverständige Rechtsmedizinerin erhärteten mit ihren Aussagen die Anklage.

zur Startseite