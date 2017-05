Aus dem Gerichtssaal Angeklagter bricht in Tränen aus Ein Döbelner soll in 85 Fällen kinderpornografische Schriften weitergegeben haben. Das bringt ihn vors Schöffengericht.

Das Amtsgericht Döbeln. © Dietmar Thomas

Ein 38-Jähriger musste sich am Montag vor dem Schöffengericht am Döbelner Amtsgericht verantworten. Vorgeworfen wurden ihm Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Schriften in 85 Fällen.

2015 soll der Döbelner verschiedene Plattformen genutzt haben, um Bilder und Videos zu tauschen, auf denen unbekleidete, meist männliche Kinder in sexuellen Posen zu sehen waren. 200 Leute hatten auf die Daten Zugriff. Als sein Account gesperrt wurde, verbreitet er das Material auf einer anderen Plattform über sein Smartphone. Doch auch das fiel auf. Ende August 2015 stellte die Polizei das Smartphone sicher. Auf dem hatte er mehrere Bild- und Videodateien mit Kinderpornos gebunkert.

Zu Beginn der Verhandlung gestand der Angeklagte, der mehrfach in Tränen ausbrach. „Ich bekenne mich schuldig“, sagte er. Ein Motiv könne er nicht nennen. Homosexuell sei er, nach eigenen Angaben, nicht. Auch habe er, wie er sagt, keine Neigung zu Kindern. Zur Tatzeit lebte er in keiner Partnerschaft. Seine heutige Freundin habe er über den anstehenden Prozess und die Taten informiert. „Sie steht zu mir“, sagte er. Auch seinen Freunden will er von den Vorfällen erzählt haben. Daraufhin hätten sich einige von ihm abgewandt.

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Karin Fahlberg verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung. Als Bewährungsauflage muss er 500 Euro an den Kinderschutzbund Döbeln zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig. (DA/hk)

