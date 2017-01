Angeklagter bestreitet Brandstiftung Eine Pulsnitzer Firma stand im voriges Jahr in Flammen. Jetzt steht ein Pole dafür vor Gericht.

Meterhohe Flammen stiegen am 28. Juni des Vorjahres in den Nachthimmel. Sie schlugen aus dem Dach der Halle einer Pulsnitzer Estrichfirma. Er stehe vor einem Trümmer- und Scherbenhaufen, sagte der Unternehmer damals. Nun kommt es zum Prozess gegen den möglichen Brandstifter. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 23-jährigen Polen vor, an jenem 28. Juni 2016 gegen 3 Uhr morgens die Halle An der Schäferei gemeinsam mit zwei unbekannten Komplizen in Brand gesetzt zu haben. Die Halle soll nach den Informationen der Staatsanwaltschaft mit sämtlichem Inventar und Fahrzeugen, die sich darin befunden haben sollen, ausgebrannt sein. Hierdurch sei ein Sachschaden zwischen 400 000 und 500 000 Euro entstanden.

Den Verdächtigen konnte die Polizei offenbar noch am selben Tag stellen. So beabsichtigten Polizeibeamten in der Brandnacht unweit der Brandstelle in Pulsnitz gegen 3.15 Uhr den Angeklagten mit seinem Fahrzeug zu kontrollieren. Um der Kontrolle gemeinsam mit seinen beiden Mitfahrer zu entgehen, soll er seinen Renault Megane Scenic beschleunigt und mit hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn in Richtung Görlitz gefahren sein. Die Polizeibeamten hätten die Verfolgung mit ihrem Streifenwagen aufgenommen. Der Angeklagte soll dann laut Staatsanwaltschaft versucht haben, die Polizeistreife abzuhängen. Es sei den Polizisten aber in einer rasanten Verfolgungsjagd gelungen, sich mit dem Streifenwagen quer vor das Auto des Angeklagten zu stellen und ihn zu stoppen. Als die Polizisten die Insassen des Renault aufforderten den Wagen zu verlassen, habe der Angeklagte zurückgesetzt und sei direkt auf einen Polizeibeamten zugefahren. Der konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Die Polizisten setzten aber die Verfolgung fort und stellten den Angeklagten. Allerdings sei den beiden anderen Insassen des Autos die Flucht gelungen. „Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft und bestreitet die Taten“, so die Information des Landgerichtes Görlitz, Außenstelle Bautzen.

Der ledige Bauarbeiter sei in Deutschland nicht vorbestraft, wurde jedoch in Polen einmal verurteilt.

Nun muss er sich vor der Große Strafkammer des Landgerichts in Bautzen verantworten. Der Prozess beginnt am 23. Februar, um 9 Uhr. (SZ/ha)

