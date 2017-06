Aus dem Gerichtssaal Angeklagter beleidigte Beamtin Ein Roßweiner störte mit Musik die Nachbarn. Die Polizei schritt ein. Der Täter wurde übergriffig. Nun stand er vor Gericht.

Das Amtsgericht in Döbeln. © Archiv/André Braun

Dreimal musste die Polizei in der Nacht des 19. Mai 2016 zu einem Haus in der Stadtbadstraße in Roßwein fahren. Ein zur Tatzeit 36-Jähriger hörte in seiner Wohnung bis in die frühen Morgenstunden laut Musik. Als die Beamten das zweite Mal kamen, beleidigte er sie. Gegen 3.40 Uhr erschienen die Polizisten erneut vor dem Haus. Um den Lärm zu beenden, wollten sie den Störenfried mitnehmen.

Als sie ihn zum Streifenwagen brachten, soll er versucht haben, die Beamten zu treten. Im Einsatzfahrzeug beleidigte er eine Polizistin: „Du hässliche, dumme Sau!“. Wegen der Taten und weil er am 12. Mai 2016 einer Bekannten die Autoreifen zerstochen hat, stand der Roßweiner am Dienstag vorm Amtsgericht Döbeln. Vorgeworfen wurden ihm Sachbeschädigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Die Taten gesteht der Beschuldigte. Nur die Polizisten will er nicht getreten haben. Warum er die Musik nicht abstellte, kann er nicht erklären. „Ich war an dem Tag gut drauf“, sagt er. Die Autoreifen zerstach er aus Rache. Bei seinen Eltern wurde eingebrochen. Er vermutete, dass der Täter der Ehemann der Opelbesitzerin war.

Die Beamten hatten den Beschuldigten in der Tatnacht zu einem Alkoholtest aufgefordert. Dieser ergab 0,2 Promille.

Vor Gericht ist der Beschuldigte nicht unbekannt. 23 Einträge hat er im Bundeszentralregister, die meisten wegen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Erst im Januar 2017 war er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Richterin Christa Weik verurteilt den Beschuldigten wegen der angeklagten Straftaten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Die Strafe wird zur Bewährung ausgesetzt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. In das Urteil fließen zwei weitere Urteile des Amtsgerichts Grimma ein. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite