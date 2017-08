Angeklagter belastet Partnerin schwer Der Freund gesteht vor Gericht in Görlitz, den Nieskyer Philipp W. getötet zu haben. Allerdings sei die Idee von ihr gekommen.

Die Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. © Frank Thümmler

Im Prozess wegen Mordes an dem Nieskyer Philipp W. hat der Angeklagte Stephan Kuhring ein umfassendes Geständnis von seinem Verteidiger Ulf Israel vorlesen lassen. In ihm gesteht er die Tötung am 5. Februar in Görlitz in vollem Umfang, aber belastet seine Partnerin schwer. Das Motiv sei gewesen, Auto und Geld für die Entführung des Sohnes der Täterin zu bekommen, ließ der 34-Jährige erklären. Alles sei ihre Idee gewesen, Er könne aus heutiger Sicht nicht verstehen, wie er sich darauf einlassen konnte. Später stahl das Pärchen noch einen Transporter, mit dem die Entführung stattfinden sollte. Zu der kam es aber nicht mehr. Die mutmaßliche 24-jährige Mittäterin Anne-Kathrin Hartmann schweigt zur Tat.

Mit dieser Aussage wurde die Anklage der Staatsanwaltschaft bestätigt. Sie wirft dem deutschen Paar gemeinschaftlichen Mord und die Planung weiterer Straftaten vor. Die Angeklagten sollen das Opfer mit einem Schlag auf den Hinterkopf betäubt haben. Letztlich soll der junge Mann mit drei Plastiktüten erstickt worden sein. Dessen Leichnam fand die Polizei erst acht Tage später. Mit dem Geld und dem Auto des Opfers wollten sich die Beschuldigten nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft nach Tschechien absetzen. Im Laufe des Tages sollen weitere Zeugen gehört werden. (fth mit dpa)

