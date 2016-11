Angeklagter bei Krawallen gefilmt Bei den gewaltsamen Protesten vorm Heidenauer Praktiker wurden Polizisten verletzt. Ein Video belastet einen Angeklagten.

Heidenau am 22.August 2015: Polizisten mussten die Flüchtlingsunterkunft im einstigen Praktiker-Baumarkt vor gewalttätigen Demonstranten schützen. © Archivfoto: SZ

Derzeit wird am Amtsgericht in Pirna einer der letzten großen Fälle verhandelt, die im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Asylunterkunft im ehemaligen Praktiker-Markt in Heidenau stehen. Am 21. und 22. August 2015 hatte es schwere Krawalle gegeben. Am Dienstag wurde der Prozess in Pirna gegen drei Männer fortgesetzt. Dabei wurden nun im Gerichtssaal Videos der Polizei von beiden Krawallnächten gezeigt. Darauf ist der bisher vor Gericht wortkarge Deutsche Tom T. zu sehen, dem in Pirna wie zwei weiteren Männern Landfriedensbruch vorgeworfen wird. Der 33-Jährige soll Polizisten mit Gegenständen beworfen haben. Die Staatsanwaltschaft will nun aber noch einen weiteren Beamten anhören. Der Prozess wird fortgesetzt. (ypo)

