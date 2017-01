Gerichtsbericht Angeklagten am Ohrring erkannt Wegen Körperverletzung und Raub stehen ein Mann aus Döbeln und einer aus Etzdorf vor Gericht. Es gibt nur ein Urteil.

In der Fortsetzungsverhandlung wegen eines Raubes vor dem „Herkules“ in Roßwein wurde am Dienstag ein weiterer Zeuge gehört. Der fuhr zur Tatzeit, einer Januarnacht im vergangenen Jahr, die Lommatzscher Straße hinauf. Ihm fielen zwei Männer auf. „Sie standen sich an der Einmündung Gartenstraße/Lommatzscher Straße etwa einen Meter entfernt gegenüber“, sagt er in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Döbeln. „Es war ein großer, schlanker älterer Mann, der Jeanskleidung trug.“ Dabei handelte es sich um das 49-jährige Opfer. Den Jüngeren erkennt er im Gericht wieder. Schon im Vorbeifahren war ihm in der Tatnacht einer der großen, markanten Ohrringe aufgefallen, die einer der beiden Beschuldigten trägt. Vorgeworfen werden einem 19-jährigen Mann aus Döbeln Körperverletzung und versuchter Raub. Ein gleichaltriger Mann aus Etzdorf ist der Körperverletzung und des Raubes angeklagt. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft dem Etzdorfer noch einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl zur Last gelegt.

Widersprüchliche Aussagen

In der Tatnacht soll der Döbelner vor dem Hotel „Herkules“ einen Mann auf den Rücken geschlagen und dann versucht haben, ihm das Portemonnaie aus der hinteren Hosentasche zu ziehen. Der Geschädigte hielt die Geldbörse fest und rannte weg. Als er etwa 30 Meter entfernt war, soll der Mann aus Etzdorf dem Geschädigten einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt haben. Der Mann stürzte. Als er am Boden lag, soll sich der Etzdorfer die Geldbörse geschnappt haben und mit der Beute davongerannt sein. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz (DA berichtete). Schon am ersten Verhandlungstag zeigte sich, dass die Taten den Angeklagten schwer nachzuweisen sind. Keiner der in der Verhandlung gehörten Zeugen hatte die Tat gesehen. Der Geschädigte selbst, der zur Tatzeit stark alkoholisiert war, machte widersprüchliche Angaben. Unter anderem sagte er bei der Polizei, dass in seiner Geldbörse 150 Euro gewesen wären. In der Verhandlung sprach er von 200 Euro. Von dem Döbelner soll er, so steht es in der Polizeiakte, einen kräftigen Schlag auf den Rücken erhalten haben. Vor Gericht erklärte er, dass er nur einen Stoß abbekommen hätte.

Auch seine Beschreibung der Täter war vage. Als einen Mann mit einer dunklen Jacke und einer schwarzen Mütze beschrieb er den Täter, der ihm die Geldbörse gestohlen haben soll.

„Sie redeten und gestikulierten“, berichtet der Zeuge, der in der Fortsetzungsverhandlung gehört wird. Ob sie sich gestritten haben, kann er nicht sagen. „Es ging alles so schnell.“ Am Gesichtsausdruck des älteren Mannes will er erkannt haben, dass der stark alkoholisiert war. Näher erklären kann er seinen Eindruck jedoch nicht. Auch einen Diebstahl oder Schläge hat er nicht beobachtet. Ein Radfahrer begegnete ihm in Roßwein auf der Dresdener Straße. Er könnte der Döbelner gewesen sein, der dem Geschädigten auf dem Markt einen Schlag versetzt hat. Den Schlag hatte der Angeklagte am ersten Verhandlungstag eingeräumt.

Sozialer Trainingskurs verlangt

Vor Gericht sind die Angeklagten nicht unbekannt. Beide haben bereits mehrere Einträge im Bundeszentralregister. „Die Angaben des Geschädigten waren nicht geeignet, einen Tatnachweis zu führen“, sagt Richterin Marion Zöllner in der Urteilsbegründung. Sie spricht die Angeklagten in diesem Punkt frei. Wegen Wohnungseibruchsdiebstahl verurteilt sie den Etzdorfer zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Außerdem muss er bei der Awo einen sozialen Trainingskurs absolvieren. Den Diebstahl hatte der Angeklagte in der ersten Verhandlung gestanden. Er war in ein Wohnhaus in Niederstriegis eingestiegen und hatte einen Fernseher und eine Spielkonsole gestohlen. Das Diebesgut hat er in der Zwischenzeit zurückgegeben. Das Urteil ist rechtskräftig.

