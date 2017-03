„Angeklagte gehört in Haft“ Eine Döbelnerin soll einer Frau ein starkes Beruhigungsmittel in ein Getränk gemischt haben. Ein Videobeweis sollte bei der Klärung helfen.

Hat eine Frau ihren Kollegen heimlich das verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel Tavor in den Cappuccino gemischt? Diese Frage sollte am Montag am Landgericht Chemnitz geklärt werden. Die Angeklagte nimmt dieses Medikament eigenen Angaben zufolge ein, weil sie unter Depressionen leidet. Die Frau aus Döbeln musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung in fünf Fällen verantworten. In erster Instanz war sie in einem Indizienprozess vom Amtsgericht Döbeln zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung, verurteilt worden. Sie ging in Berufung, lehnte die Vorwürfe bis zuletzt vehement ab. Das Landgericht Chemnitz bestätigte diesen Schuldspruch, wandelte die Anklage allerdings auf vier Fälle von gefährlicher Körperverletzung und einen Fall von versuchter gefährlicher Körperverletzung ab.

Was war passiert? Die Angeklagte und ihre Kollegen arbeiteten zum Tatzeitpunkt in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Döbeln. Es habe ein morgendliches Ritual gegeben: Die Belegschaft versammelte sich und trank gemeinsam Cappuccino. Diesen soll meistens die Angeklagte zubereitet haben. Die Opfer hätten sich nach dem Konsum schlapp und schläfrig gefühlt, ihre Reaktion und Sprache seien eingeschränkt gewesen.

Vorgesetzten informiert

Eine der Frauen, die in drei von fünf Fällen das Opfer war und Anzeige erstattete, hatte den Verdacht, dass die Angeklagte ihr das Tavor in das Getränk gemischt hat und vertraute sich zwei Kollegen - die ebenfalls Opfer der Angeklagten sind - und ihrem Vorgesetzten an. Mit einer Kollegin tauschte sie das Getränk: Infolgedessen ging es dieser schlecht, dem Opfer gut.

Der Chef hatte heimlich eine Videokamera installiert. Die Aufnahmen wurden am Montag im Gerichtssaal gezeigt. Zu sehen ist, wie die Angeklagte die Getränke zubereitet. Sie war allein im Raum. Zuvor hatte sie etwas aus einer orangefarbenen Kosmetiktasche entnommen. In dieser soll sie das Medikament aufbewahrt haben. Es lässt sich allerdings nicht zweifelsfrei erkennen, ob sie die Tablette tatsächlich verabreichte. Aus diesem Grund sah der Verteidiger der Angeklagten das Video nicht als beweiskräftig an.

Der Rechtsmediziner Dr. Karl-Heinz Thiele, der als Gutachter aussagte, bestätigte, dass sich die Schilderungen der drei Opfer bezüglich der Symptome mit den Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel des Medikaments decken.

Freispruch gefordert

Der Verteidiger der Angeklagten forderte einen Freispruch. Die Staatsanwältin hingegen sprach von „kriminellem Handeln“ und einem „lächerlichen Urteil aus erster Instanz von einem Jahr und zwei Monaten“. Sie ergänzte: „Die Angeklagte gehört eigentlich in Haft. Das ist aber nicht möglich, da in Döbeln nur der Verteidiger der Angeklagten, nicht aber die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hatte.“

Lückenlose Indizienkette

Der vorsitzende Richter bestätigte die vom Amtsgericht Döbeln verhängte Strafe. Zur Begründung sagte er: „Die Indizienkette ist lückenlos.“ Die Angeklagte habe die Gelegenheit zur Tatausübung gehabt. Die Aussagen der drei Opfer schätzte er als glaubwürdig ein. „Es ist zwar kein Motiv feststellbar, aber trotzdem kann der Schluss auf die Täterschaft gezogen werden. An dieser haben wir keinen Zweifel.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

