Angeklagte bestreiten Mordversuch

Berlin. Im Prozess um die Feuerattacke auf einen schlafenden Obdachlosen in einem Berliner U-Bahnhof haben mehrere der sieben Angeklagten ausgesagt und den Vorwurf des versuchten Mordes zurückgewiesen. Ein 21-Jähriger gab am Freitag vor dem Landgericht zu, in der Weihnachtsnacht 2016 auf die „fatale Idee“ einer Zündelei gekommen zu sein. Er habe den schlafenden Mann aber „nur durch Hitze aufschrecken wollen, keinesfalls mehr“. Er habe darauf vertraut, dass „nichts Schlimmeres passiert“. Sechs der 16- bis 21-jährigen Flüchtlinge aus Syrien und Libyen müssen sich wegen versuchten Mordes verantworten. Einem siebten Angeklagten wird unterlassene Hilfeleistung zur Last gelegt. (dpa)

zur Startseite