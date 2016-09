Angeklagte bedankt sich für Verhaftung Eine junge Witwe aus Freital wird mehrmals beim Stehlen erwischt. Nun geht sie ins Gefängnis.

Von zwei Polizeibeamten begleitet, betritt die zierliche Frau den Gerichtssaal des Amtsgerichts Dippoldiswalde. Sie grüßt höflich. Dann werden ihr die Handschellen abgenommen. Als sie neben ihrem Verteidiger Platz nimmt, fließen erste Tränen – denn die Freitalerin weiß, dass für sie viel auf dem Spiel steht.

Angeklagt ist die Mutter dreier Kinder, von denen keines bei ihr lebt, wegen mehrerer kleiner Diebstähle in Drogerie- und Supermärkten und Schwarzfahrens. Videoaufnahmen zeigen, wie die Angeklagte verschiedene Kosmetikartikel aus den Regalen nimmt und in ihre Schultertasche steckt. Zudem soll sie versucht haben, aus dem Keller ihrer Nachbarn Lebensmittel und andere Gegenstände zu entwenden. Im Kellerabteil der Angeklagten werden auch eine Anglerausrüstung, zwei Fahrradreifen und eine Poliermaschine gefunden. Alles nicht ihre Sachen.

Auch wenn der Schadenswert in allen Fällen eher gering war, muss sie mit einer Haftstrafe rechnen: Die vielfach vorbestrafte Deutsche stand unter Bewährung, als sie die Taten beging. Dazu kommt, dass sie in den Monaten zuvor zu keinem in dieser Sache bereits angesetzten Prozesstermin am Amtsgericht in Dippoldiswalde erschienen war. Erst als die 34-Jährige erfuhr, dass ein sogenannter Sitzungshaftbefehl gegen sie erlassen worden war, hatte sie sich dem Verfahren gestellt.

„Es gab eine Zeit, in der hat sie unheimlich gekämpft“, sagte der Bewährungshelfer am ersten Prozesstag. Nach ihrer Haftentlassung 2013 und dem Tod ihres gewalttätigen Ehemannes habe sich die Angeklagte sehr bemüht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Sie machte einen Alkoholentzug, suchte sich Arbeit und richtete ihre Wohnung her. Ihr vorrangigstes Ziel sei es gewesen, ihre Kinder zurückzubekommen, sagte der Bewährungshelfer vor Gericht. Diese habe die Angeklagte dann auch an den Wochenenden und während der Schulferien zu sich holen dürfen.

Irgendwann muss es aber einen Vorfall gegeben haben, der das Jugendamt dazu veranlasst hatte, die Kinder nicht mehr in ihrer Obhut zu lassen. Die erneute Wegnahme der Kinder war so belastend für die Angeklagte, dass sie zurück in die Sucht fiel, sagte der Bewährungshelfer. Diesmal habe sie allerdings nicht zu Alkohol, sondern zu Crystal und Ecstasy gegriffen.

Obwohl die Aussagen mehrerer Zeugen schon am ersten Verhandlungstag die Vorwürfe gegen die Freitalerin erhärtet hatten, räumt sie erst beim zweiten Termin die Diebstähle ein. Sie sagt, dass sie bei den Taten unter Drogen gestanden hatte. „Das wollte ich aber nicht zugeben, weil ich weiß, dass ich meine Kinder sonst nie zurückbekomme“, erklärt sie unter Tränen.

Dann bedankt sie sich bei Richter Heinz-Christian Mansch. Er hatte den Haftbefehl gegen sie aufrechterhalten, weil sie zu mehreren Terminen nicht erschienen war und gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. So war sie gezwungen, die Zeit bis zum zweiten Sitzungstermin in Untersuchungshaft zu verbringen. „Es war gut, dass Sie das gemacht haben“, sagt sie dem Richter. „So war ich weg von den Drogen. Von allein hätte ich das nie geschafft. Ich habe einen Alkoholentzug bewältigt, nun werde ich auch damit fertig.“

In der Tat brauche seine Mandantin keine Haft, sondern eine erneute Therapie und eine Zukunftsperspektive, sagt der Verteidiger. Allerdings ist auch ihm klar, dass ihr langes Vorstrafenregister einer erneuten Bewährungsstrafe im Wege steht. Er beantragt aber, das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß von einem Jahr Haft deutlich herabzusetzen.

Richter Heinz-Christian Mansch folgt dem Antrag und verurteilt die Angeklagte zu einer achtmonatigen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Bis sie die Haftstrafe antreten muss, bleibt die junge Frau auf freiem Fuß.

