Angebote für Verliebte Das Raupennest bietet einen Rabatt an, das Gründelstadion lädt zu Schmusemusik und der Lugsteinhof zu Liebessongs.

Am Dienstag ist der Tag der Verliebten. Im Osterzgebirge gibt es aus diesem Anlass einige spezielle Angebote. Das Gesundheitszentrum Raupennest in Altenberg gewährt Pärchen einen Preisnachlass. „Exklusiv zum Valentinstag erhalten zwei Personen den Eintritt in die Bäderlandschaft zum Preis von einer Person“, sagt Kliniksprecherin Susanne Kadner. Das Angebot gilt ab 12 Uhr für den zweistündigen Erwachsenentarif. „Die Sauna ist für fünf Euro pro Person zusätzlich buchbar“, ergänzt sie.

Auch das Geisinger Gründelstadion möchte Verliebten etwas Gutes tun. Hier startet um 16 Uhr eine Valentinsparty. Bis 18.30 Uhr wird ein DJ Schmusesongs auflegen. Für Pärchen gibt es einen Sondereintrittspreis, sagt Marcel Reuter vom Tourismusbüro der Stadt Altenberg. Zwei zahlen den Preis von einem.

„Ei laf ju Bebi!“

Das Zinnwalder Hotel Lugsteinhof hat ebenfalls eine besondere Veranstaltung zum Valentinstag aufgelegt. Hier sind am Dienstag die Autorin Christine Dähn und der Pianist Thomas Natschinski zu Gast. Unter dem Motto „Ei laf ju Bebi!“ werden sie Lovesongs singen und verrückte Liebesgeschichten vortragen. Die beiden Künstler erzählen, was die Liebe mit den Menschen macht. „Sie weckt in uns eines der schönsten Gefühle, erfindet Kosewörter wie Schatzi, Liebling, Sternchen oder Mein Grizzly für einen kleinen zerbrechlichen Mann mit unendlich versteckten Qualitäten. Alles ist zulässig. Denn die Liebe ist eine Himmelsmacht und hat ihre eigene Sprache“, heißt es in der Ankündigung des Programms, das bereits auf einer CD erschienen ist. Die Veranstaltung findet in der Reihe „Kultur auf dem Kamm“ statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Für die Gäste des Hotels ist der Eintritt frei, wer von außerhalb kommt, zahlt fünf Euro.

