Angeblicher Fahrradbesitzer sitzt im Gefängnis

Tierschützer bewerfen Tigergehege mit Steinen Görlitz. Am Samstagnachmittag hatten sich mehrere Personen an der Scultetusstraße in Görlitz zu einer angezeigten Versammlung zusammengefunden. Weil ein Zirkus auf der angrenzenden Wiese gastierte, demonstrierten die Tierschützer gegen das Halten von Tieren in Käfigen. Der Zirkusdirektor rief die Polizei, weil einige der Teilnehmer offenbar Steine in Richtung der Raubtiergehege geworfen hatten. Dadurch waren die Tiger sehr aufgeregt. Verletzt wurde niemand. Die Streife wies den Tierschützern einen anderen Ort für ihre Versammlung zu und ermahnte sie: Tiger mit Steinen zu bewerfen, hat sicher nicht mit Tierschutz zu tun. (szo)

Während der Arbeit bestohlen Görlitz. Am späten Samstagabend machten Unbekannte in einem Restaurant an der Peterstraße in Görlitz lange Finger. Aus dem Umkleideraum stahlen der oder die Täter eine Geldbörse mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Tabak. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

Motorraddiebe kamen wieder Großschönau. Zwischen Samstag- und Sonntagmittag waren Unbekannte in Großschönau an der Hutbergstraße in eine Garage eingebrochen. Die Täter hatten es auf eine Kawasaki abgesehen. Ein Diebstahl misslang jedoch. Die Täter waren schon in der Nacht zuvor in die benachbarte Garage eingebrochen. Gestohlen wurde auch bei der Tat nichts. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1 000 Euro. (szo)

Anhänger gestohlen Zittau. Am Sonntagnachmittag nutzten Unbekannte in Zittau die kurze Abwesenheit eines Autofahrers, um den am Pkw hängenden Anhänger zu entwenden. Das Gespann parkte auf der Christian-Keimann-Straße. Die Diebe kuppelten den Nachläufer mit der hohen, grauen Plane sowie dem Kennzeichen BB-XO 349 ab und nahmen das Fahrzeug mit. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 1 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Anhänger. (szo)