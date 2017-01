Angeblicher Anwalt ängstigt alte Frau

Wildschwein sorgt für A4-Sperrung Görlitz/Kodersdorf. Ein Wildunfall hat sich am Montagnachmittag auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Görlitz und Kodersdorf ereignet. Ein Ford Focus war dort in Richtung Dresden unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Der Pkw stieß mit dem Tier zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 20000 Euro. Verletzt hat sich niemand. Das Schwarzwild verendete noch an der Unfallstelle. Für die Räumarbeiten musste die Autobahn kurzzeitig gesperrt werden, wodurch es zu einem kurzen Stau kam. Nach etwa anderthalb Stunden war die A4 wieder frei befahrbar.

Polizei schnappt flüchtigen Lkw-Fahrer Görlitz/Kodersdorf. Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagnachmittag auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden ereignet. Zwischen den Anschlussstellen Görlitz und Kodersdorf zog ein Sattelzug plötzlich auf die linke Fahrspur und touchierte dabei einen dort fahrenden Mercedes Sprinter. Der 65-jährige Laster-Fahrer fuhr anschließend einfach weiter. Der 38 Jahre alte Fahrer des Sprinters fuhr dem Lkw nach und informierte die Polizei. An der Rastanlage Oberlausitz stoppte eine Streife des Autobahnpolizeireviers Bautzen die beiden Fahrzeuge und nahm den Unfall auf. Es war ein Gesamtschaden von etwa 200 Euro entstanden. Gegen den Fahrer des Sattelzuges leiteten die Polizisten ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst des Autobahnpolizeireviers geführt.

Unbekannte stehlen Ford Mondeo Görlitz. Unbekannte haben am Montag in Görlitz einen Ford Mondeo entwendet. Der etwa ein Jahr alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen GR-DN 249 befand sich an der Christoph-Lüders-Straße. Den Zeitwert des blauen Autos schätzte der Eigentümer auf rund 30000 Euro. Nach dem Fahrzeug wird gefahndet.

Werkzeugdiebe im Keller Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in Görlitz in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Stauffenbergstraße eingedrungen. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber, eine Akkusäge, eine Bohrmaschine sowie einen Koffer mit Bohrern und Bits. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer auf etwa 350 Euro.

Unbekannte entwenden VW Touran Zittau. Unbekannte haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Zittau einen VW Touran gestohlen. Der rote Familien-Van mit dem Kennzeichen GR-CP 808 stand auf einem Parkplatz an der Zeichenstraße. Den Zeitwert des sieben Jahre alten Volkswagens bezifferte der Eigentümer mit rund 15000 Euro. Nach dem Touran wird gefahndet.

Raubüberfall am Ring Zittau. Zwei unbekannte junge Männer haben am Montagmittag in Zittau am grünen Ring, unweit der Sparkassenfiliale an der Frauenstraße, einen 30-jährigen Mann bestohlen. Die Täter sprachen ihn in der Nähe eines Kinderspielplatzes an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Mann übergab seine Geldbörse, aus der einer der jungen Männer einen zweistelligen Bargeldbetrag entnahm. Sie forderten auch das Samsung-Mobiltelefon des 30-Jährigen, dass er eingeschüchtert übergab. Mit der Beute flüchteten die beiden Täter in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wandte sich an eine Bekannte, welche die Polizei informierte. Er blieb unverletzt.

Diebe ziehen durch Kottmar Kottmar. Diebe sind in den vergangenen Tagen durch die Gemeinde Kottmar gezogen. Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte an der Neue Straße in Neueibau in zwei Garagen ein. Aus einer entwendeten sie einen kompletten Radsatz mit Sommerreifen, aus der zweiten einen Kompressor. Der Stehlschaden beträgt rund 1400 Euro. Am Montag drangen Diebe in eine Garage an der Kirchgasse in Kottmarhäuser ein. Daraus stahlen sie eine Schneefräse, die einen Wert von rund 5000 Euro hat.

Beim Überholen verunfallt Weißwasser. Ein Verkehrsunfall ist am frühen Montagmorgen in Weißwasser passiert. Eine 31-Jährige befuhr mit ihrem Fiat die Berliner Straße und bog nach links in die Karl-Liebknecht-Straße ab. Dabei kollidierte die Frau mit einem VW Golf (Fahrer 56), der den Fiat gerade links überholte. Verletzt hat sich niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.