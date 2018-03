Angebissenes Brötchen entlarvt Dieb

Der mutmaßliche Handydieb ist bereits polizeibekannt. (Symbolbild) © dpa

Kiel. Ein angebissenes Mohnbrötchen könnte in Kiel einen Handy-Dieb überführen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, machten die Ermittler einen DNA-Abstrich und konnten die Probe einem bereits polizeibekannten 30-Jährigen zuordnen, der schon unmittelbar nach dem Diebstahl in Verdacht geraten war.

Am 19. November war in einer Kieler Bäckerei das Smartphone einer Mitarbeiterin gestohlen worden. Die Frau beschrieb danach einen Mann, der öfter in der Bäckerei herumlungere. Als er gut eine Woche später wieder dort auftauchte, rief die Frau die Polizei. Diese konnte zwar nicht das Handy bei ihm finden, nahm aber die Personalien auf.

Am 2. März traf das Laborergebnis zu dem DNA-Abstrich ein, der am Tag des Diebstahls an dem Mohnbrötchen gemacht worden war: Demnach muss sich der 30-Jährige damals in den hinteren Räumen der Bäckerei aufgehalten haben, wo das Handy gestohlen wurde und das angebissene Brötchen lag. Die Ermittlungen gehen weiter, hieß es von der Polizei. (dpa)

