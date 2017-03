Angebadet Abhärtung war am Sonntag an der Talsperre Malter angesagt.

Am Paulsddorfer Bad hatten sich 26 Wagemutige aus ganz Deutschland zum 14. Anbaden der Wasserwacht Paulsdorf eingefunden. © Egbert Kamprath

Abhärtung war am Sonntag an der Talsperre Malter angesagt. Am Paulsdorfer Bad hatten sich 26 Wagemutige aus ganz Deutschland versammelt – zum 14. Anbaden der Paulsdorfer Wasserwacht. Bei Sonnenschein, fünf Grad im Wasser und elf an der Luft herrschten durchaus erträgliche Bedingungen. Alle Angereisten wagten den Sprung ins Wasser. (SZ)

