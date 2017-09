„Anfeindungen und Verdächtigungen müssen aufhören“ Weißwassers OB Torsten Pötzsch über das knappe Wahlergebnis, nervende Beleidigungen und neue Herausforderungen.

Torsten Pötzsch (46) bleibt vorerst Oberbürgermeister von Weißwasser. In wenigen Wochen wird er zum ersten Mal Vater. © Jens Trenkler

Am Dienstagnachmittag bestätigte Weißwassers Wahlausschuss den Vorsprung von Torsten Pötzsch von 233 Stimmen vor seinem Herausforderer Rico Jung bei der Oberbürgermeisterwahl vom Sonntag. Damit bliebe Pötzsch weitere sieben Jahre im Amt. Doch Jung will das Ergebnis anfechten. SZ sprach auch darüber mit dem aktuellen Amtsinhaber.

Herr Pötzsch, wie haben Sie die Stimmenauszählung in der Nacht zum Montag miterlebt?

Das war für alle Beteiligten eine ungeheuere Anstrengung. Auch für die Wahlhelfer, die bis in die Morgenstunden durchhalten mussten. Ein großes Dankeschön dafür. Und natürlich hat ein solch aufreibender Wahlkampf auch an meinen Nerven gezerrt. Das Ergebnis bedeutet für mich Ansporn und Herausforderung.

Sie haben zwar gewonnen, aber dennoch fast die Hälfte der Stimmen gegen sich. Wie wollen Sie diesen offensichtlichen Riss kitten?

Bei dieser Frage bitte ich, so kurz nach der Wahl, um Verständnis. Sie können in dieser Situation keine fertigen Lösungen von mir erwarten. Aber Sie können sicher sein, dass ich schon bald aufzeigen werde, wie wir das zusammen in Weißwasser schaffen können. Genau betrachtet votierten über 1 300 Bürgerinnen und Bürger mehr für mich als 2010, was ich als Motivation verstehe, mich mit aller Kraft für meine Heimat einzusetzen.

Aber irgendetwas läuft schief. Was muss sich Ihrer Meinung nach ändern?

Schon kurz nach meinem Amtsantritt 2010 hat es immer wieder Anfeindungen, Verdächtigungen und Beleidigungen gegeben. Das hat vielleicht vor zwei Jahren weiter zugenommen. Diese Angriffe müssen aufhören. Es kann nicht sein, dass man sich dauerhaft gegen Sachen wehren muss, die die Leute erfinden. Die Angriffe richten sich im Übrigen nicht nur gegen mich. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind davon ebenso betroffen wie die Stadträte. Im Übrigen läuft vieles richtig. Dies muss künftig besser kommuniziert und verstanden werden. Diesen Auftrag der Wähler habe ich deutlich verstanden und ich werde dies kurzfristig umsetzen.

Ihr Herausforderer will das Wahlergebnis anfechten. Das klingt nicht danach, als wären die Wogen so einfach zu glätten. Was sagen Sie dazu?

Nicht viel. Es wird bei einem Widerspruch eine Prüfung der zuständigen Gremien des Landkreises geben.

Das Volkshaus war Dreh- und Angelpunkt der Strategie Ihres Kontrahenten. Das Gebäude ist im Eigentum der Stadt. Was wird nun daraus?

Wir müssen uns darum kümmern. Das Haus darf nicht verfallen, soviel ist klar. Interesse an der Immobilie gibt es durchaus. Zwei Interessenten wollten den Saal abreißen und das Haus selbst in ein Wohngebäude umwandeln.

Ist das die oder nur eine Lösung von vielen?

Um das herauszufinden, werde ich eine Arbeitsgruppe bilden, die sich genau darüber Gedanken macht. Wir brauchen eine Bedarfsanalyse. Welche Gebäudeteile sollen erhalten bleiben? Was wird das kosten? Und wir brauchen einen Finanzierungsplan sowie eine Folgekostenberechnung. Darauf aufbauend muss der Stadtrat dann eine Entscheidung treffen.

Das Haushaltsstrukturkonzept haben Sie selbst schon als eine der nächsten Herausforderungen benannt. Was bedeutet es für Weißwasser?

Einen harten Brocken. Das Gutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, fordert harsche Einschnitte. Welche, darüber möchte ich in einer oder mehreren Einwohnerversammlungen noch in diesem Jahr mit den Bürgern reden. Ein Terminplan wird in den nächsten Tagen abgestimmt.

Worum geht es bei dem Sparkurs?

Auch dabei muss ich um Verständnis bitten. Ich möchte nicht, dass die Bürger davon aus der Zeitung erfahren. Das soll bei den Einwohnerversammlungen passieren. Die Stadträte haben alle Unterlagen bereits seit dem Frühjahr.

Was wird aus der begonnenen Bahnhofssanierung?

Die Wohnungsbaugesellschaft hat intern bereits die entsprechenden Beschlüsse zum Kauf und zur Betreibung des Objekts gefasst. Wenn wir als Stadt es schaffen, den erforderlichen Eigenanteil für die Fördermittel aufzubringen und alle rechtlichen Aspekte in trockenen Tüchern sind, kann die Sanierung spätestens 2019 starten.

