Anfassen bitte! Ein neues Stadtmodell von Bautzen steht jetzt auf dem Hauptmarkt. Es ist vor allem für Blinde gedacht. Aber nicht nur.

Für Touristen ist es ein Hingucker, für Blinde und Sehschwache eine Möglichkeit, Bautzen zu erkunden: das neue Stadtmodell auf dem Hauptmarkt. © Uwe Soeder

Kalt fühlt sich die Bronze an. Mit geschlossenen Augen ertasten die Fingerkuppen Häuserreihen, schmalen Gassen und ausladende Plätze. Auf einer leichten Erhöhung steht das offenbar größte Gebäude der Stadt. Ein leichter Knick ist dem Dach zu eigen, der Turm macht es zur Kirche. Das muss der Bautzener Dom St. Petri sein. Nur wenige Zentimeter entfernt findet sich das Rathaus. Selbst der schroffe Granitfelsen, auf dem Bautzen thront, lässt sich auf dem neuen Blinden-Stadtmodell auf den Hauptmarkt erfühlen. „Es ist fantastisch“, sagt Christian Noack.

Für den Bautzener ist mit der Einweihung dieses besonderen dreidimensionalen Stadtplans ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Der Rentner erblindete mit knapp 24 Jahren durch eine Sehnerventzündung. „So kenne ich meine Stadt noch. Durch das Modell kann ich sie mir im Kopf wieder erstellen“, sagt er. Doch eben auch für die Sehenden würde mit dessen Hilfe eine neue unbekannte Perspektive auf die Stadt entstehen. Vier Jahren hat er auf diesen Tag gewartet. Über 30 000 Euro wurden in dieser Zeit für das Projekt zusammengetragen. Das Geld stammt aus privaten Spenden, Fördermitteln aus dem Programm „Lieblingsplätze für alle“ sowie aus einer Gemeinschaftsaktion der beiden Bautzener Lions-Clubs.

Feinste Details ertastbar machen

Die Geschichte des Bautzener Blinden-Stadtmodells beginnt eigentlich am 3. Januar 2013; und zwar in Österreich. Damals besuchte Christian Noack mit Freunden seine Tochter in Wien. Dabei fehlt nicht der Abstecher ins Schloss Schönbrunn. Neugierig lässt sich der Bautzener alles erklären. Irgendwann stehen die Gäste vor einer Bronze-Miniatur der einstigen Residenz der Kaiserin Maria Theresa. Vorsichtig legt Noack die Hände darauf. „Da gab es Wege, Bäume, Fensternischen zu erfühlen. Ich war total aufgeregt“, sagt er.

Seit dieser Reise hat den langjährigen Kreisvorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenverbandes die Idee nicht mehr losgelassen, dass auch Bautzen ein tastbares Stadtmodell braucht. Schnell wird klar, allein ist ein solches Projekt nicht zu stemmen. Blinden- und Sehbehindertenverband, Tourist-Info und Stadt schließen sich zusammen. Den Auftrag erhält der Bildhauer Egbert Broerken. Sein erstes Blindenstadt-Modell schuf er vor über 30 Jahren für Münster. Seine Bronzereliefs entstehen im Maßstab 1:5 000. „Diese Größe ist ideal, um feinste architektonische Details erstastbar umzusetzen“, sagt der Bildhauer. Die Arbeit beginnt mit dem Fotoapparat. Auch durch Bautzen ist der Westfale mit seiner Kamera gegangen. Er hat die Ortenburg genauso festgehalten wie das Hexenhäuschen im Spreetal, die Reichenstraße, die Türme. Anhand dieser Vorlagen hat er ein maßstabgetreues architektonisches Modell aus Styropor gebaut. Mit diesem leichten Mini-Bautzen hat er sich auf den Weg an die Spree gemacht, um Bautzen-Kenner einen Blick für letzte Korrekturen darauf werfen zu lassen.

Sorbische Straßennamen

Nun hat der 130-Kilogramm-Koloss seinen Platz auf dem Hauptmarkt gefunden. Dort sitzt die Nummer 120 aus der Broerken-Werkstatt auf einem Sockel aus Oberlausitzer Granit. Zum 1,10 mal 1,55 Meter großen Modell gehören Erläuterungen zur Stadt in Normal- und Blindenschrift sowie eine Auflistung der Spender. „Einzigartig für die Bautzener Variante sind die Straßennamen auf Sorbisch“, sagt Christian Noack. In Zukunft wird der dreidimensionale Stadtplan nicht nur Blinden und Sehbehinderten einen Blick in die Stadt ermöglich. Auch die Stadtführungen sollen dort beginnen.

