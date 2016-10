„Anfangs habe ich mich gefragt, ob ich zu alt bin“ Schauspielerin Iris Berben liest in Meißen aus den Gedichten eines jungen Mädchens mit einem furchtbaren Schicksal.

Die Schauspielerin Iris Berben (66) reiste nach dem Sechstagekrieg 1967 erstmals nach Israel. Das Thema Israel beschäftigt sie bis heute. © PR

Frau Berben, wie sind Sie auf Selma Meerbaum-Eisinger aufmerksam geworden?

Ursprünglich über den Stern-Reporter Jürgen Serke. Er hat 1980 mit einer großen Reportage ihr Schicksal und ihre Gedichte dem Vergessen entrissen. Geboren und aufgewachsen in Czernowitz in einer deutsch-jüdischen Umgebung begann sie schon als junges Mädchen zu schreiben, machte dann die Zeit der sowjetischen Besatzung durch, erlebte den Einmarsch der Nazis und starb mit knapp 18 Jahren in einem deutschen Arbeitslager an Typhus. Nach dem ersten Kennenlernen kam eines Tages der Anruf, ob ich ihre Texte als Hörbuch einsprechen würde. Später folgte eine Einladung zur Eröffnung einer Ausstellung nach Jerusalem. Dort habe ich die Werke erstmals unmittelbar vor Publikum vorgetragen, was gerade an diesem Ort besonders berührend war, zumal in Gegenwart von zwei früheren Klassenkameradinnen, die mit Selma Meerbaum-Eisinger in Czernowitz die Schule besucht hatten.

Selbst sonst an Literatur interessierte Menschen tun sich mit dem Lesen von Gedichten oft schwer. Lässt sich dies vielleicht mit dem Vorlesen von Gedichten ändern?

Mit ist es oft schon nach Lesungen von Gedichten passiert, dass Zuhörer kamen und erzählten, sie hätten völlig vergessen, dass sie Gedichte hörten, sie hätten einfach die Emotionen und Bilder wahrgenommen. Ich denke, es ist mit Gedichten letztlich wie mit aller Literatur. Es kommt auf das Wie des Vortrages an. Die Texte müssen zum Leben gebracht werden, durch Emotionen, durch Pausen, durch Leidenschaft – durch all die Gestaltungsmöglichkeiten, die einem zu Gebote stehen. Dann erreichen sie auch die Zuhörer, egal ob diese zu Hause Gedichte lesen oder auch nicht.

Wie haben Sie zusammen mit dem Pianisten Benjamin Moser die Musik für diesen Abend ausgewählt?

Benjamin Moser ist einer von mehreren genialen Musikern, die mich bei diesem Programm begleiten. Die Stücke richten sich nach der Auswahl der Gedichte, für die ich mich starkgemacht habe. Sie müssen natürlich auch der Dramaturgie des Abends folgen. Die konkrete Zuordnung hängt letzten Endes vom einzelnen Musiker ab. Welche Bilder, welche Assoziationen und Klänge rufen die einzelnen Texte in ihm wach? Danach wird die Musik gesucht.

Welche Reaktionen haben Sie auf „Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“ bislang erhalten?

Mit diesem speziellen Programm sind wir ja noch nicht unterwegs gewesen. Bei vorangegangenen Lesungen sind die Zuhörer immer wieder sehr überrascht und bewegt gewesen, von der Ausdruckskraft, den wunderbaren sprachlichen Gestaltungsmöglichkeiten dieses noch so jungen Mädchens. Anfangs habe ich mich selbst gefragt, ob ich nicht zu alt bin, die Texte vorzutragen. Aber letztlich sind die angesprochenen Themen wie Liebe, Freude, Angst ja ganz universell und nicht an eine Lebensphase gebunden.

Sehen Sie Ihre Lesung auch als Reaktion auf eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland?

Seit vier Jahrzehnten versuche ich nun auf meine Weise mit ganz unterschiedlichen Programmen Anstöße zu geben, miteinander zu reden, sich auszutauschen, nicht in Sprachlosigkeit und Hass zu verfallen. Gerade das Erstaunen darüber, dass unter so furchtbaren Umständen so wunderbare Zeilen entstehen konnten, das gemeinsame Erlebnis dieser einzigartigen Sprache kann – meine ich – dazu anregen.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

„Ich bin in Sehnsucht eingehüllt“ mit Iris Berben am 22. Oktober, 19.30 Uhr, im Theater Meißen, Karten für 34 oder 29 Euro im Theater, online oder unter der Telefonnummer 03521 41550

zur Startseite