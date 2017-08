Anfang September fallen die Gerüste Nach einer Rekord-Bauzeit will der Schlaufüchse-Hort in den Herbstferien von der Diesterweg-Grundschule ins neue Domizil umziehen.

Das Haus steht, der Innenausbau läuft, im Oktober ist er fertig – der neue Hort in Copitz. © Norbert Millauer

Der neue Hort für den Betreiberverein Die Schlaufüchse wächst weiter im Rekordtempo. Die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) lässt derzeit auf dem Gelände der früheren Haußner-Schule an der Schillerstraße in Copitz eine Einrichtung für 186 Kinder errichten. Den Rohbau schlossen die Bauleute inzwischen ab, das Dach ist fertig gedeckt, alle Fenster sind eingebaut. Fachleute bringen derzeit eine 22 Zentimeter starke Wärmedämmung an der Außenfassade an. Anfang September, so der Plan, sollen die Gerüste fallen. Im Innern stellten Trockenbauer mittlerweile sämtliche erforderlichen Zwischenwände auf, sie werden jetzt verspachtelt. Die Elektroleitungen sind verlegt, die Schläuche für die Fußbodenheizung und der Estrich darüber ebenso. Installateure bauen momentan Toiletten und Waschräume aus. In den kommenden Tage verlegen Fachleute den Fußbodenbelag, außer in den Sanitärräumen wird es überall Linoleum sein. Und im 100 Quadratmeter großen Mehrzweckraum wird eine Lage Kork unter das Linoleum geklebt, damit es sich etwas weicher tritt, wenn die Kinder dort einmal Sport treiben. Für die Ausstattung nimmt der Betreiberverein einen Großteil der Einrichtung aus der Diesterweg-Grundschule mit, dazu gibt es von der Stadt ein Mobiliar-Budget von 50 000 Euro. Weil das aber wohl nicht ausreicht, lässt die SEP in Eigenregie eine Kinder- sowie eine Ausgabeküche einbauen. Etwas eher als geplant hat eine Spezialfirma jetzt damit begonnen, die Außenanlagen des neuen Hortes herzurichten. Das Spielgelände soll spätestens Mitte Oktober fertig sein, denn der Zeitplan ist eng getaktet. In der zweiten Herbstferienwoche will der Hort umziehen, ab 13. Oktober soll der reguläre Hortbetrieb im neuen Quartier laufen. Der Bau hatte am 22. Mai begonnen. Der neue Hort soll den wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen decken, weil Pirna steigende Geburtenzahlen verbucht und vom Zuzug junger Familien profitiert. Weil daher auch die Diesterweg-Schule mehr Kinder aufnimmt, hat der Hort im Schulgebäude perspektivisch nicht mehr genügend Platz. Der neue Hort kostet rund drei Millionen Euro.

